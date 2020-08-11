Третий вечер митингов в Беларуси: власть стягивает спецтехнику и военных

В центр Минска в третий день протестов колоннами едет спецтехника, автозаки, водометы. Люди также выходят из дома в 19:00.

Источник: белорусские СМИ

Детали: Сейчас в городе не работают 7 станций метро. Их закрыли без предупреждения, поезда на них не останавливаются. Здания закрыты и вход и выход. Учреждения начинают закрываться после 17:00.

Также в столице сфотографировали инженерно-технической машину, которой могут расчищать баррикады.

Интернет работает с перебоями, а в некоторых областях люди сообщают о полном отключении мобильного интернета.

Омоновцы уже перекрывают улицы и мосты.

Знать больше: Вечные 80%. 8 фактов о самых сложных (пере) выборах Лукашенко в Беларуси

Предыстория: