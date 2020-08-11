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Третий вечер митингов в Беларуси: власть стягивает спецтехнику и военных

Вторник, 11 августа 2020, 18:36
фото: euroradio

В центр Минска в третий день протестов колоннами едет спецтехника, автозаки, водометы. Люди также выходят из дома в 19:00.

Источник: белорусские СМИ

Детали: Сейчас в городе не работают 7 станций метро. Их закрыли без предупреждения, поезда на них не останавливаются. Здания закрыты и вход и выход. Учреждения начинают закрываться после 17:00.

Также в столице сфотографировали инженерно-технической машину, которой могут расчищать баррикады.

Интернет работает с перебоями, а в некоторых областях люди сообщают о полном отключении мобильного интернета.

Омоновцы уже перекрывают улицы и мосты.

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Предыстория:

  • После выборов президента 9 августа в Беларуси протестуют против Александра Лукашенко и в поддержку Светланы Тихановской. Акции сопровождаются насилием силовиков, стрельбой и задержаниями, а митингующие уже начали использовать "коктейли Молотова" и якобы один пытался бросить взрывное устройство – и сам погиб.
  • На следующий день протестующие вновь вышли на митинги, на что милиция снова открыла огонь, также сообщается о взрывах свето-шумовых гранат.

Темы: БеларусьЛукашенко


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