Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

ЦВК допускає проведення виборів біля лінії зіткнення

Вівторок, 11 серпня 2020, 22:27

У Центральній виборчій комісії заявляють, що перші місцеві вибори в 10 громадах Донецької та 8 Луганської областей все ж можуть відбутися за певних умов.

Джерело: глава ЦВК Олег Діденко, якого цитує пресслужба Комісії

Пряма мова Діденка: "Безпекова ситуація може змінитися і, якщо до початку виборчого процесу чергових місцевих виборів до Комісії надійдуть нові висновки Донецької та Луганської ВЦА щодо можливості проведення перших місцевих виборів у цих 18 громадах або в частині із них, то вибори там можуть відбутися навіть 25 жовтня 2020 року".

Деталі: Комісія наголошує, що відповідальність за визначення можливості проведення чи непроведення виборів на окремих територіях несуть компетентні органи, які наділені відповідними повноваженнями.

Дослівно: "ЦВК не має ні законодавчих повноважень, ні практичних можливостей перевірити реальний стан справ на цих територіях. Разом з цим, ми зобов’язані забезпечувати реалізацію і захист виборчих прав громадян.

Але для цього повинні бути відповідні умови. Безпекові, насамперед. Адже не забуваємо, що найвищою цінністю є Людина, її життя і здоров’я. Також ми не маємо жодних підстав ставити під сумнів висновки, які надали обласні військово-цивільні адміністрації".

Передісторія: 9 серпня Центральна виборча комісія дійшла висновку про неможливість проведення місцевих виборів в окремих територіальних громадах Донецької та Луганської областей на підконтрольній Україні території поблизу лінії зіткнення.

Що передувало:

  • 28 липня керівник Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай виступив проти проведення місцевих виборів у прифронтових населених пунктах.
  • Раніше Донецька ОДА виступила проти проведення виборів у населених пунктах, які "перебувають у районі ураження великокаліберної ствольної й реактивної артилерії незаконних збройних формувань".
  • 15 липня Верховна Рада підтримала постанову про призначення місцевих виборів в Україні на 25 жовтня 2020 року.

Українська правда
Теми: ЦВКвибориДонбас


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Новини 11 серпня: Тесла Богдана, Білорусь Лукашенка

НАБУ оголосило Вовка та інших суддів у розшук

фотоХарківський прикордонник виявився колишнім бойовиком

фотоТретій вечір мітингів у Білорусі: влада стягує спецтехніку та військових

Шоумен Притула йде в мери Києва від "Голосу"

Справа Шеремета: після 8 місяців СІЗО Кузьменко відпустили під домашній арешт

Усі новини...
ЦВК
ЦВК Білорусі оновила результати виборів
ЦВК Білорусі озвучила свіжі результати виборів
Донецька "Слуга народу" наполягає на проведенні виборів у прифронтовій зоні
Останні новини
22:27
ЦВК допускає проведення виборів біля лінії зіткнення
21:53
Новини 11 серпня: Тесла Богдана, Білорусь Лукашенка
21:42
COVID-19 виявили у працівниці Черкаської ОДА
21:25
ЄС може направити представника на перемовини з Лукашенком – Литва
21:03
Новини економіки: гральний бізнес, "зелені" тарифи, танкер "Делфі"
20:53
Підписаний закон про гральний бізнес не може бути реалізований – НАЗК
20:36
фотоЧиновник Держрезерву хотів продати 1300 тонн пшениці – СБУ
20:19
Справа офшорних компаній Суркісів: Приватбанк вимагає відводу судді Вовка
20:01
НАБУ оголосило Вовка та інших суддів у розшук
19:56
НБУ не змінив офіційний курс гривні до долара
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!