ЦВК допускає проведення виборів біля лінії зіткнення

У Центральній виборчій комісії заявляють, що перші місцеві вибори в 10 громадах Донецької та 8 Луганської областей все ж можуть відбутися за певних умов.

Джерело: глава ЦВК Олег Діденко, якого цитує пресслужба Комісії

Пряма мова Діденка: "Безпекова ситуація може змінитися і, якщо до початку виборчого процесу чергових місцевих виборів до Комісії надійдуть нові висновки Донецької та Луганської ВЦА щодо можливості проведення перших місцевих виборів у цих 18 громадах або в частині із них, то вибори там можуть відбутися навіть 25 жовтня 2020 року".

Деталі: Комісія наголошує, що відповідальність за визначення можливості проведення чи непроведення виборів на окремих територіях несуть компетентні органи, які наділені відповідними повноваженнями.

Дослівно: "ЦВК не має ні законодавчих повноважень, ні практичних можливостей перевірити реальний стан справ на цих територіях. Разом з цим, ми зобов’язані забезпечувати реалізацію і захист виборчих прав громадян.

Але для цього повинні бути відповідні умови. Безпекові, насамперед. Адже не забуваємо, що найвищою цінністю є Людина, її життя і здоров’я. Також ми не маємо жодних підстав ставити під сумнів висновки, які надали обласні військово-цивільні адміністрації".

Передісторія: 9 серпня Центральна виборча комісія дійшла висновку про неможливість проведення місцевих виборів в окремих територіальних громадах Донецької та Луганської областей на підконтрольній Україні території поблизу лінії зіткнення.

Що передувало: