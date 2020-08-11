Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

ЦИК допускает проведение выборов у линии соприкосновения

Вторник, 11 августа 2020, 22:27

В Центральной избирательной комиссии заявляют, что первые местные выборы в 10 общинах Донецкой и 8 Луганской областей, все же могут произойти при соблюдении определенных условий.

Источник: глава ЦИК Олег Диденко, которого цитирует пресс служба Комиссии

Прямая речь Диденко: "Политика безопасности ситуация может измениться и, если до начала избирательного процесса очередных местных выборов в Комиссии поступят новые выводы Донецкой и Луганской ВЦА о возможности проведения первых местных выборов в этих 18 общинах или в части из них, то выборы там могут произойти даже 25 октября 2020 года".

Детали: Комиссия отмечает, что ответственность за определение возможности проведения или непроведения выборов на отдельных территориях несут компетентные органы, которые наделены соответствующими полномочиями.

Дословно: "ЦИК не имеет ни законодательных полномочий, ни практических возможностей проверить реальное состояние дел на этих территориях. Вместе с этим, мы обязаны обеспечивать реализацию и защиту избирательных прав граждан.

Но для этого должны быть соответствующие условия. Вопросы безопасности, прежде всего. Ведь не забываем, что высшей ценностью является человек, его жизнь и здоровье. Также мы не имеем никаких оснований ставить под сомнение выводы, которые предоставили областные военно-гражданские администрации".

Предыстория: 9 августа Центральная избирательная комиссия пришла к выводу о невозможности проведения местных выборов в отдельных территориальных общинах Донецкой и Луганской областей на подконтрольной Украины территории вблизи линии соприкосновения.

Что предшествовало: 28 июля руководитель Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай выступил против проведения местных выборов в прифронтовых населенных пунктах.

Ранее Донецкая ОГА выступила против проведения выборов в населенных пунктах, которые "находятся в районе поражения крупнокалиберной ствольной и реактивной артиллерии незаконных вооруженных формирований".

15 июля Верховная Рада поддержала постановление о назначении местных выборов в Украине на 25 октября 2020 года.

Темы: ЦИКвиборыДонбасс


powered by lun.ua
Главное сегодня

Новости 11 августа: Тесла Богдана, Беларусь Лукашенко

НАБУ объявило Вовка и других судей в розыск

фотоХарьковский пограничник оказался бывшим боевиком

фотоТретий вечер митингов в Беларуси: власть стягивает спецтехнику и военных

Шоумен Притула идет в мэры Киева от "Голоса"

Дело Шеремета: после 8 месяцев СИЗО Кузьменко отпустили под домашний арест

Все новости...
ЦИК
ЦИК Беларуси обновил результаты выборов
ЦИК Беларуси озвучил свежие результаты выборов
Донецкая "Слуга народа" настаивает на проведении выборов в прифронтовой зоне
Последние новости
22:27
ЦИК допускает проведение выборов у линии соприкосновения
21:53
Новости 11 августа: Тесла Богдана, Беларусь Лукашенко
21:42
COVID-19 обнаружили у работницы Черкасской ОГА
21:25
ЕС может отправить представителя на переговоры с Лукашенко – Литва
21:03
Новости экономики: игорный бизнес, "зеленые" тарифы, танкер "Делфи"
20:53
Подписанный закон об игорном бизнесе не может быть реализован – НАПК
20:36
фотоЧиновник Госрезерва хотел продать 1300 тонн пшеницы - СБУ
20:19
Дело оффшорных компаний Суркисов: Приватбанк требует отвода судьи Вовка
20:01
НАБУ объявило Вовка и других судей в розыск
19:56
НБУ не изменил официальный курс гривни к доллару
Все новости...