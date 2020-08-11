ЦИК допускает проведение выборов у линии соприкосновения

В Центральной избирательной комиссии заявляют, что первые местные выборы в 10 общинах Донецкой и 8 Луганской областей все же могут произойти при соблюдении определенных условий.

Источник: глава ЦИК Олег Диденко, которого цитирует пресс служба Комиссии

Прямая речь Диденко: "Ситуация с безопасностью может измениться и, если до начала избирательного процесса очередных местных выборов в Комиссии поступят новые выводы Донецкой и Луганской ВЦА о возможности проведения первых местных выборов в этих 18 общинах или в части из них, то выборы там могут произойти даже 25 октября 2020 года".

Детали: Комиссия отмечает, что ответственность за определение возможности проведения или непроведения выборов на отдельных территориях несут компетентные органы, которые наделены соответствующими полномочиями.

Дословно: "ЦИК не имеет ни законодательных полномочий, ни практических возможностей проверить реальное состояние дел на этих территориях. Вместе с этим, мы обязаны обеспечивать реализацию и защиту избирательных прав граждан.

Но для этого должны быть соответствующие условия. Вопросы безопасности, прежде всего. Ведь не забываем, что высшей ценностью является человек, его жизнь и здоровье. Также мы не имеем никаких оснований ставить под сомнение выводы, которые предоставили областные военно-гражданские администрации".

Предыстория: 9 августа Центральная избирательная комиссия пришла к выводу о невозможности проведения местных выборов в отдельных территориальных общинах Донецкой и Луганской областей на подконтрольной Украине территории вблизи линии соприкосновения.

Что предшествовало: 28 июля руководитель Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай выступил против проведения местных выборов в прифронтовых населенных пунктах.

Ранее Донецкая ОГА выступила против проведения выборов в населенных пунктах, которые "находятся в районе поражения крупнокалиберной ствольной и реактивной артиллерии незаконных вооруженных формирований".

15 июля Верховная Рада поддержала постановление о назначении местных выборов в Украине на 25 октября 2020 года.