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Новий керівник ГУР відмовився коментувати замах на нього

Середа, 12 серпня 2020, 12:05
Новий керівник ГУР відмовився коментувати замах на нього
ФОТО PRESIDENT.GOV.UA

Новий керівник Головного управління розвідки Міноброни Кирило Буданов відмовився коментувати публікації ЗМІ про спецоперацію в Криму в серпні 2016 року, з якою пов'язували замах на нього у 2019 році в Києві.

Джерело: інтерв'ю Буданова "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Без коментарів".

Деталі: Разом з тим Буданов розповів, що на новій посаді планує посилити розвідку по лінії розведення військ на Донбасі – "ретельно верифікувати і розбирати на складові будь-які прояви активності тієї сторони, щоб виключити або припинити провокації".

А також підвищити рівень технічної, технологічної та управлінської готовності ГУР, в тому числі впровадити конкретні нові технології, перебудувати формати аналітичної роботи тощо.

Говорячи про основні загрози для України, Буданов зазначив, що зараз основна загроза полягає в тому, що в світі проходять "війни нового типу, куди залучені не тільки військові угруповання, а й цивільні частини, і які ідеально маскуються різними потужними пропагандистськими програмами".

За його словами, завдання ГУР – навчитися виокремлювати "військову складову в цих потенційних конфліктах, заздалегідь позначати її наявність і превентивно гасити можливості для початку військових конфліктів".

Буданов не став багато розповідати про себе, зазначивши, що робота в розвідувальному співтоваристві не передбачає зайву відвертість. Він повідомив, що є корінним киянином, навчався в Одеському інституті Сухопутних військ, потім служив у спецназі ГУР МОУ.

З 2018 по 2020 рік перебував на спеціальній роботі, а з середини 2020-го перейшов на роботу заступника директора департаменту в Службу зовнішньої розвідки України.

За словами Буданова, починаючи з весни 2014 року він брав участь в бойових діях проти внутрішніх і зовнішніх агресорів, має кілька поранень, одне з яких важке.

Для довідки: У листопаді 2018 року на телеканалі "Росія 24" вийшов сюжет про те, що офіцери української військової розвідки Максим Шаповал, Олександр Громов і Кирило Буданов причетні до спецоперації 7-8 серпня 2016 року в районі Армянська в окупованому Криму, де українські офіцери нібито готували диверсії. РосЗМІ повідомляли, що під час затримання "українських диверсантів", загинув співробітник ФСБ.

Максима Шаповала підірвали в червні 2017 року радіокерованою міною. ЗМІ повідомляли, що так само планували вбити і Буданова.

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Що було раніше: 5 серпня президент Володимир Зеленський звільнив Василя Бурба з посади начальника Головного управління розвідки Міноборони та призначив на цю посаду Кирила Буданова. 10 серпня Зеленський представив Буданова колективу ГУР. 

Передісторія:

  • 4 квітня 2019 року у Києві вибухнув Chevrolet Evanda, внаслідок чого чоловік, який закладав вибухівку, отримав поранення. Спершу повідомлялося, що підривник помер у лікарні, але він вижив.
  • Ім'я розвідника Б., який був мішенню підривника у квітні, слідство не називало. Деякі ЗМІ писали, що йдеться про майора сил спецрезерву ГУР Міноборони Кирила Буданова.
  • За даними СБУ, завдяки її діям у 2017 році російські спецслужби відклали чергову ліквідацію офіцера української розвідки, з травня 2018 року її підготовкою займався вже громадянин РФ Башир Куштов – але спроба в квітні 2019 року не вдалася.
  • Голосіївський райсуд Києва призначив 7 та 8 років в’язниці двом підривникам-громадянам Росії.

"Українська правда" у Threads

Теми: Міноборонирозвідка
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