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Новый руководитель ГУР отказался комментировать покушение на него

Среда, 12 августа 2020, 12:05
ФОТО PRESIDENT.GOV.UA

Новый руководитель Главного управления разведки Миноброны Кирилл Буданов отказался комментировать публикации СМИ об спецоперации в Крыму в августе 2016 года, с которой связывали покушение на него в 2019 году в Киеве.

Источник: интервью Буданова "Интерфакс-Украина"  

Прямая речь: "Без комментариев".

Детали: Вместе с тем Буданов рассказал, что на новой должности планирует усилить разведку по линии разведения войск на Донбассе – "тщательно верифицировать и разбирать на составляющие любые проявления активности той стороны, чтобы исключить или пресечь провокации".

А также повысить уровень технической, технологической и управленческой готовности ГУР, в том числе внедрить конкретные новые технологии, перестроить форматы аналитической работы и т.п.

Говоря об основных угрозах для Украины, Буданов отметил, что сейчас основная угроза состоит в том, что в мире проходят "войны нового типа, куда вовлечены не только военные группировки, но и гражданские части, и которые идеально маскируются разными мощными пропагандистскими программами".

По его словам, задача ГУР – научиться вычленять "военную составляющую в этих потенциальных конфликтах, заранее обозначать ее наличие и превентивно гасить возможности для начала военных конфликтов".  

Буданов не стал много рассказывать о себе, отметив, что работа в разведывательном сообществе не предполагает излишнюю открытость. Он сообщил, что является коренным киевлянином, учился в Одесском институте Сухопутных войск, потом служил в спецназе ГУР МОУ.

С 2018 по 2020 год находился на специальной работе, а с середины 2020 перешёл на работу заместителя директора департамента в Службу внешней разведки Украины.

По словам Буданова, начиная с весны 2014 года он принимал участие в боевых действиях против внутренних и внешних агрессоров, имеет несколько ранений, одно из которых тяжелое.

Для справки: В ноябре 2018 года на телеканале "Россия 24" вышел сюжет о том, что офицеры украинской военной разведки Максим Шаповал, Александр Громов и Кирилл Буданов причастны к спецоперации 7-8 августа 2016 года в районе Армянска в оккупированном Крыму, где украинские офицеры якобы готовили диверсии. РоссСМИ сообщали, что во время задержания "украинских диверсантов", погиб сотрудник ФСБ.

Максима Шаповала подорвали в июне 2017-го радиоуправляемой миной. СМИ сообщали, что так же планировали убить и Буданова.  

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Что было раньше: 5 серпня президент Владимир Зеленский уволил Василия Бурба с должности начальника Главного управления разведки Минобороны и назначил на эту должность Кирилла Буданова. 10 августа Зеленский представил Буданова коллективу ГУР. 

Предыстория:

  • 4 апреля 2019 года в Киеве взорвался Chevrolet Evanda, в результате чего мужчина, который закладывал взрывчатку, получил ранения. Сначала сообщалось, что подрывник умер в больнице, но он выжил.
  • Имя разведчика Б., который был мишенью подрывника в апреле, следствие не называло. Некоторые СМИ писали, что речь идет о майоре сил спецрезерва ГУР Минобороны Кирилле Буданове.
  • По данным СБУ, благодаря ее действиям в 2017 году российские спецслужбы отложили очередную ликвидацию офицера украинской разведки, с мая 2018 года ее подготовкой занимался уже гражданин РФ Башир Куштов – но попытка в апреле 2019 года не удалась.
  • Голосеевский райсуд Киева приговорил к 7 и 8 годам тюрьмы двух граждан России.

Темы: Минобороныразведка


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