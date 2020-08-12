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Кабмін змінив критерії визначення карантинних зон

Середа, 12 серпня 2020, 14:22
Кабмін змінив критерії визначення карантинних зон
Фото з сайту Кабміну

Кабінет міністрів на прохання Міністерства охорони здоров’я спростив критерії визначення карантинних зон для регіонів, об’єднавши два показники в один.  

Джерело: засідання уряду 12 серпня

Пряма мова міністра охорони здоров’я Максима Степанова: "Раніше рівень загрози ми визначали за 4 показниками. Ми об’єднали 2 показники – і зараз будемо визначати по трьох: заповненість ліжок, рівень тестувань і третій показник, який ми ввели замість двох – це рівень нових хворих на 100 тисяч населення – тобто за 14 днів нові випадки на 100 тисяч населення. Це буде більше зрозуміло для наших громадян". 

Деталі: Степанов наголосив, що для того, щоб регіон жив у режимі "зеленої зони", середня кількість ПЛР- та ІФА-тестувань має бути не менше, ніж 24 на 100 тисяч населення за 7 днів.

Показник захворюваності на COVID-19 за 14 днів не повинен перевищувати 40 випадків на 100 тисяч населення.

Якщо рівень завантаженості ліжок по регіону становить 50 і більше відсотків 5 днів поспіль, то на території всього регіону встановлюється "помаранчевий рівень" епідеміологічної небезпеки, якщо більше 70% – то "червоний рівень" на території всієї області.

За словами Степанова, комісія ТЕБ на НС прийматиме рішення про встановлення рівня епідеміологічної небезпеки кожні 7 днів. А рішення по послаблення "червоного", "помаранчевого" та "жовтого" рівнів може бути переглянуте не раніше, ніж через 14 днів, бо саме стільки триває інкубаційний період коронавірусу.

Що було раніше: До цього карантинні зони для регіонів визначали за 4 показниками: завантаженість ліжок (не більше, як 50%), середня кількість тестувань методом ПЛР та ІФА (не менше ніж 24 на 100 тисяч населення протягом останніх 7 днів), коефіцієнт виявлення нових випадків інфікування COVID-19 (не більше 11%) та показник динаміки зростання випадків інфікування (не більше 10%).

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Передісторія:

  • Із 1 серпня в Україні адаптивний карантин може посилюватися чи послаблюватися в окремих районах та містах областей, якщо саме в них епідемічні показники не відповідають нормам.
  • 31 липня Україну вперше поділили на чотири зони за рівнем епідемічної небезпеки. За рішенням комісії ТЕБ та НС, червоний рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 із понеділка 3 серпня встановили у місті Луцьк, місті Тернопіль і в Кіцманському районі Чернівецької області.
  • Місцева влада Тернополя й Луцька обурилася цим рішення і відмовилася закривати все на жорсткий карантин.
  • Бунт мерів у МОЗ вважають передвиборчим піаром і запевняють, що у поділі на зони спираються виключно на показники поширення COVID-19 у регіонах.

 

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Кабінет міністрівкарантинкоронавірус
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