Кабмін змінив критерії визначення карантинних зон

Кабінет міністрів на прохання Міністерства охорони здоров’я спростив критерії визначення карантинних зон для регіонів, об’єднавши два показники в один.

Джерело: засідання уряду 12 серпня

Пряма мова міністра охорони здоров’я Максима Степанова: "Раніше рівень загрози ми визначали за 4 показниками. Ми об’єднали 2 показники – і зараз будемо визначати по трьох: заповненість ліжок, рівень тестувань і третій показник, який ми ввели замість двох – це рівень нових хворих на 100 тисяч населення – тобто за 14 днів нові випадки на 100 тисяч населення. Це буде більше зрозуміло для наших громадян".

Деталі: Степанов наголосив, що для того, щоб регіон жив у режимі "зеленої зони", середня кількість ПЛР- та ІФА-тестувань має бути не менше, ніж 24 на 100 тисяч населення за 7 днів.

Показник захворюваності на COVID-19 за 14 днів не повинен перевищувати 40 випадків на 100 тисяч населення.

Якщо рівень завантаженості ліжок по регіону становить 50 і більше відсотків 5 днів поспіль, то на території всього регіону встановлюється "помаранчевий рівень" епідеміологічної небезпеки, якщо більше 70% – то "червоний рівень" на території всієї області.

За словами Степанова, комісія ТЕБ на НС прийматиме рішення про встановлення рівня епідеміологічної небезпеки кожні 7 днів. А рішення по послаблення "червоного", "помаранчевого" та "жовтого" рівнів може бути переглянуте не раніше, ніж через 14 днів, бо саме стільки триває інкубаційний період коронавірусу.

Що було раніше: До цього карантинні зони для регіонів визначали за 4 показниками: завантаженість ліжок (не більше, як 50%), середня кількість тестувань методом ПЛР та ІФА (не менше ніж 24 на 100 тисяч населення протягом останніх 7 днів), коефіцієнт виявлення нових випадків інфікування COVID-19 (не більше 11%) та показник динаміки зростання випадків інфікування (не більше 10%).

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