Кабмин изменил критерии определения карантинных зон

Кабинет министров по просьбе Министерства здравоохранения упростил критерии определения карантинных зон для регионов, объединив два показателя в один.

Источник: заседание правительства 12 августа

Прямая речь министра здравоохранения Максима Степанова: "Раньше уровень угрозы мы определяли по 4 показателям. Мы объединили 2 показателя – и сейчас будем определять по трем: заполненность коек, уровень тестирования и третий показатель, который мы ввели вместо двух, – это уровень новых больных на 100 тысяч населения – то есть за 14 дней новые случаи на 100 тысяч населения. Это будет более понятно для наших граждан".

Детали: Степанов подчеркнул, что для того, чтобы регион жил в режиме "зеленой зоны", среднее количество ПЦР- и ИФА-тестов должно быть не менее 24 на 100 тысяч населения за 7 дней.

Показатель заболеваемости COVID-19 за 14 дней не должен превышать 40 случаев на 100 тысяч населения.

Если уровень загруженности коек по региону составляет 50 и более процентов 5 дней подряд, то на территории всего региона устанавливается "оранжевый уровень" эпидемиологической опасности, если более 70% – то "красный уровень" на территории всей области.

По словам Степанова, комиссия ТЭБ и ЧС будет принимать решение об установлении уровня эпидемиологической опасности каждые 7 дней. А решение относительно ослабления "красного", "оранжевого" и "желтого" уровней может быть пересмотрено не ранее, чем через 14 дней, потому что именно столько длится инкубационный период коронавируса.

Что было раньше: До этого карантинные зоны для регионов определяли по 4 показателям: загруженность коек (не более 50%), среднее количество тестирований методом ПЦР и ИФА (не менее 24 на 100 тысяч населения в течение последних 7 дней), коэффициент обнаружения новых случаев инфицирования COVID-19 (не более 11%) и показатель динамики роста случаев инфицирования (не более 10%).

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