Влада Білорусі повідомила про відновлення доступу до Інтернету

Білоруське міністерство повідомило, що в країні відновили доступ до сервісів та ресурсів мережі Інтернет.

Джерело: Міністерство зв'язку та інформатизації Білорусі

Дослівно: "У зв'язку з численними кібератаками на інфраструктуру мереж електрозв'язку білоруських операторів і на сайти державних органів і організацій в період з 9 по 11 серпня зафіксовано значне обмеження доступу до сервісів та ресурсів мережі Інтернет у абонентів.

Уповноваженими операторами електрозв'язку проведені необхідні аварійно-відновлювальні роботи.

Вжиті заходи дозволили практично відновити доступ до сервісів та ресурсів мережі Інтернет".

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