Влада Білорусі повідомила про відновлення доступу до Інтернету
Середа, 12 серпня 2020, 15:10
Білоруське міністерство повідомило, що в країні відновили доступ до сервісів та ресурсів мережі Інтернет.
Джерело: Міністерство зв'язку та інформатизації Білорусі
Дослівно: "У зв'язку з численними кібератаками на інфраструктуру мереж електрозв'язку білоруських операторів і на сайти державних органів і організацій в період з 9 по 11 серпня зафіксовано значне обмеження доступу до сервісів та ресурсів мережі Інтернет у абонентів.
Уповноваженими операторами електрозв'язку проведені необхідні аварійно-відновлювальні роботи.
Вжиті заходи дозволили практично відновити доступ до сервісів та ресурсів мережі Інтернет".
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Нагадаємо:
- З 9 серпня в Білорусі – проблеми зі зв'язком та інтернетом, частина інтернет-видань заблокована, вони мовлять через Telegram.
- Чинний президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що в день виборів 9 серпня інтернет в Білорусі відключали з-за кордону, це - не ініціатива влади.
- Засновник Telegram Павло Дуров заявив про запровадження у месенджері інструментів проти цензури, щоб білоруси могли і надалі користуватись платформою.
- У Білорусі з 9 серпня не вщухають протести. Громадяни країни не визнають та вважають фальсифікацією попередні результати виборів президента, за якими шосту перемогу поспіль з великим відривом від головної опонентки Світлани Тихановської здобув чинний президент Лукашенко.
Українська правда