Telegram намагатиметься завадити цензурі у Білорусі
Засновник Telegram Павло Дуров заявив про запровадження у месенджері інструментів проти цензури, щоб білоруси могли і надалі користуватись платформою.
Джерело: Дуров у twitter
Пряма мова: "Ми включили наші інструменти антицензури у Білорусі, щоб Telegram залишався доступним для більшості користувачів. Але зв’язок в країні все ще є дуже нестабільним, оскільки інтернет іноді повністю вимикається".
Деталі: Засновник месенджеру поширив у свій профіль допис, у якому йдеться про те, що інші платформи для спілкування ( WhatsApp, Facebook та Instagram) у Білорусу наразі не працюють. Проте доступ до Telegram у білоруських громадян все ще залишається.
Що передувало: У МВС Білорусі заявили, що в Мінську під час масових протестів загинув чоловік, який нібито збирався кинути в бік силовиків вибухівку.
Знати більше: Вічні 80%. 8 фактів про найскладніші (пере)вибори Лукашенка в Білорусі
Передісторія:
- Протести у Білорусі почались 9 серпня після оголошення попередніх результатів президентських виборів, на яких чинний президент Олександр Лукашенко, який займає посаду вже 26 років, начебто набрав 80% голосів.
- Проте опозиційні екзит-поли вказують, що із величезним відривом виграла його опонентка Світлана Тихановська. Вона не визнає попередні підсумки і вважає, що здобула перемогу на виборах.
- Незгодні із результатами виборів вийшли на мітинги у Мінську та інших містах Білорусі. Наразі затримали близько 3 тисяч осіб, які вийшли на протести.
- Окрім того, у країні постійні перебої із доступом до інтернету. Також влада блокує роботу найбільших видань та месенджерів. Більшість комунікацій під час протестів відбувається у Telegram.
- Пізніше ЦВК оновила результати голосування. Відповідно до них - в Олександра Лукашенка 80,08% голосів, у Світлани Тихановської - 10,09%.
- Наступного дня протестувальники знову вийшли на мітинги, на що міліція знову відкрила вогонь, також повідомляється про вибухи світло-шумових гранат.