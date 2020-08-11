Telegram намагатиметься завадити цензурі у Білорусі

Засновник Telegram Павло Дуров заявив про запровадження у месенджері інструментів проти цензури, щоб білоруси могли і надалі користуватись платформою.

Джерело: Дуров у twitter

Пряма мова: "Ми включили наші інструменти антицензури у Білорусі, щоб Telegram залишався доступним для більшості користувачів. Але зв’язок в країні все ще є дуже нестабільним, оскільки інтернет іноді повністю вимикається".

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Деталі: Засновник месенджеру поширив у свій профіль допис, у якому йдеться про те, що інші платформи для спілкування ( WhatsApp, Facebook та Instagram) у Білорусу наразі не працюють. Проте доступ до Telegram у білоруських громадян все ще залишається.

Що передувало: У МВС Білорусі заявили, що в Мінську під час масових протестів загинув чоловік, який нібито збирався кинути в бік силовиків вибухівку.

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