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Лукашенко по-своєму пояснив зникнення інтернету в день виборів

Понеділок, 10 серпня 2020, 14:08
Лукашенко по-своєму пояснив зникнення інтернету в день виборів

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що в день виборів 9 серпня інтернет в Білорусі відключали з-за кордону, це - не ініціатива влади.

Джерело: його заява на зустрічі з главою місії спостерігачів від СНД Сергієм Лебедєвим, яку передає державне інформагентство БЕЛТА

Пряма мова: "Комусь не йметься, закликають виходити на вулиці. Навіть з-за кордону відключають інтернет, щоб викликати невдоволення у населення. Зараз наші фахівці розбираються, звідки йде це блокування. Тому, якщо інтернет погано працює, це не наша ініціатива, це з-за кордону".

Деталі: За словами Лукашенка, на Білорусь намагаються цілеспрямовано тиснути з різних сторін, "гібридно діють в усіх напрямках".

У той же час оператор зв'язку "Белтелеком" заявляє, що розраховує відновити доступ до ресурсів в інтернеті до кінця дня 10 серпня.

Знати більше: Вічні 80%. 8 фактів про найскладніші (пере)вибори Лукашенка в Білорусі

Нагадаємо: 9 серпня, в основний день виборів президента в Білорусі, користувачі по всій країні скаржилися на проблеми з доступом до інтернету.

За попередніми даними Центральної виборчої комісії, перемогу здобув Лукашенко, який керує країною вже 26 років. У нього нібито 80,23% голосів, у найближчої суперниці Світлани Тихановської - 9,9%

Проте опозиційні екзит-поли вказують, що із величезним відривом виграла його опонентка Світлана Тихановська. Чоловіка останньої, Сергія, не допустили до виборів та кинули за грати.

Прихильники Тихановської у відповідь на офіційні результати вийшли на мітинги у Мінську та інших містах Білорусі. До їх розгону залучили ОМОН, зокрема автозак силовиків в’їхав у натовп протестувальників, а міліція стріляла гумовими кулями

Наразі у Білорусі затримали близько 3 тисяч осіб, які вийшли на протести через незгоду з попередніми результатами президентських виборів. Постраждали 50 мітингарів і 39 співробітників міліції. Правозахисники повідомляють про одного загиблого.

Слідчий комітет Білорусі порушив кримінальні справи за фактами масових заворушень в Мінську і насильства відносно співробітників міліції. Мова йде про затриманих у Мінську та інших містах, їм загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЛукашенкоінтернетвибориБілорусь
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