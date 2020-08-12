Власти Беларуси сообщили о восстановлении доступа к Интернету
Среда, 12 августа 2020, 15:10
Белорусское министерство сообщило, что в стране восстановили доступ к сервисам и ресурсам сети Интернет.
Источник: Министерство связи и информатизации Белоруси
Дословно: "В связи с множественными кибератаками на инфраструктуру сетей электросвязи белорусских операторов и на сайты государственных органов и организаций в период с 9 по 11 августа зафиксировано значительное ограничение доступа к сервисам и ресурсам сети Интернет у абонентов.
Уполномоченными операторами электросвязи проведены необходимые аварийно-восстановительные работы.
Принятые меры позволили практически восстановить доступ к сервисам и ресурсам сети Интернет".
Украинская правда