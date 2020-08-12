Власти Беларуси сообщили о восстановлении доступа к Интернету
Среда, 12 августа 2020, 15:10
Белорусское министерство сообщило, что в стране восстановили доступ к сервисам и ресурсам сети Интернет.
Источник: Министерство связи и информатизации Белоруси
Дословно: "В связи с множественными кибератаками на инфраструктуру сетей электросвязи белорусских операторов и на сайты государственных органов и организаций в период с 9 по 11 августа зафиксировано значительное ограничение доступа к сервисам и ресурсам сети Интернет у абонентов.
Уполномоченными операторами электросвязи проведены необходимые аварийно-восстановительные работы.
Принятые меры позволили практически восстановить доступ к сервисам и ресурсам сети Интернет".
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Напомним:
- С 9 августа в Беларуси - проблемы со связью и интернетом, часть интернет-изданий заблокирована, они вещают через Telegram.
- Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в день выборов 9 августа интернет в Беларуси отключали из-за границы, это - не инициатива власти.
- Основатель Telegram Павел Дуров заявил о введении в мессенджере инструментов против цензуры, чтобы белорусы могли и в дальнейшем пользоваться платформой.
- В Беларуси с 9 августа не утихают протесты. Граждане страны не признают и считают фальсификацией предварительные результаты выборов президента, по которым шестую победу подряд с большим отрывом от главной оппонентки Светланы Тихановской одержал действующий президент Лукашенко.
Украинская правда