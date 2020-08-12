Власти Беларуси сообщили о восстановлении доступа к Интернету

Белорусское министерство сообщило, что в стране восстановили доступ к сервисам и ресурсам сети Интернет.

Источник: Министерство связи и информатизации Белоруси

Дословно: "В связи с множественными кибератаками на инфраструктуру сетей электросвязи белорусских операторов и на сайты государственных органов и организаций в период с 9 по 11 августа зафиксировано значительное ограничение доступа к сервисам и ресурсам сети Интернет у абонентов.

Уполномоченными операторами электросвязи проведены необходимые аварийно-восстановительные работы.

Принятые меры позволили практически восстановить доступ к сервисам и ресурсам сети Интернет".

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Напомним: