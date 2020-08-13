Актори театрів Білорусі вимагають зупинити насильство і переглянути підсумки виборів

Актори та інші працівники ряду білоруських театрів виступили проти "звірств силових структур" і зажадали переглянути підсумки президентських виборів.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Деталі: Так, актори і співробітники Білоруського театру ляльок записали відеозвернення до влади і силових структур.

Пряма мова: "Влада почала війну проти народу Білорусі. Робити вигляд, що ми нічого не бачимо і нічого не розуміємо, ми не можемо. І не хочемо. Ми, колектив Білоруського державного театру ляльок, заявляємо: Ми вимагаємо переглянути офіційно оголошені результати президентських виборів. Ми вимагаємо зупинити звірства силових структур по відношенню до протестуючих і мирних громадян… Ми вимагаємо припинити брехню на державному телебаченні, звільнити політичних в'язнів і громадян, затриманих під час мирних акцій протесту… Ми закликаємо силові структури, які складали присягу народу Республіки Білорусь, виконувати свої прямі функції і захищати свій народ".

Деталі: Зі схожим відеозверненням виступили також актори та інші працівники Національного театру імені Янки Купали. Колектив Могильовського обласного драматичного театру написав листа на підтримку затриманого театрального режисера Володимира Петровича.

Співробітники Гродненського облдрамтеатру написали відкритий лист, в якому закликали владу організувати відкритий підрахунок голосів виборців і відпустити затриманих під час протестів.

Нагадаємо: У Білорусі п'яту добу тривають протести проти фальсифікації результатів виборів президента.

Після виборів президента Білорусі 9 серпня люди масово вийшли на протести проти фальсифікації результатів голосування. Вони виступають проти Олександра Лукашенка й на підтримку його головної суперниці Світлани Тихановської, яка, на їхню думку, перемогла діючого президента з великим відривом.

Акції супроводжуються насильством силовиків, пострілами та затриманнями, а мітингарі вже почали використовувати "коктейлі Молотова". Серед протестувальників є загиблі.