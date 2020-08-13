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Актеры театров Беларуси требуют прекратить насилие и пересмотреть итоги выборов

Четверг, 13 августа 2020, 18:47

Актеры и другие работники ряда белорусских театров выступили против "зверств силовых структур" и потребовали пересмотреть итоги президентских выборов.

Источник: Интерфакс-Украина

Детали: Так, актеры и сотрудники Белорусского театра кукол записали видеообращение к власти и силовым структурам.

Прямая речь: "Власть начала войну против народа Беларуси. Делать вид, что мы ничего не видим и ничего не понимаем, мы не можем. И не хотим. Мы, коллектив Белорусского государственного театра кукол, заявляем: мы требуем пересмотреть официально объявленные результаты президентских выборов. Мы требуем остановить зверства силовых структур по отношению к протестующим и мирным гражданам… Мы требуем прекратить ложь на государственном телевидении, освободить политических заключенных и граждан, задержанных во время мирных акций протеста… Мы призываем силовые структуры, приносившие присягу народу Республики Беларусь, выполнять свои прямые функции и защищать свой народ".

Детали: С подобным видеообращением выступили также актеры и другие работники Национального театра имени Янки Купалы. Коллектив Могилевского областного драматического театра написал письмо в поддержку задержанного театрального режиссера Владимира Петровича.

Сотрудники Гродненского облдрамтеатра написали открытое письмо, в котором призвали власти организовать открытый подсчет голосов избирателей и выпустить задержанных во время протестов.

Напомним: В Беларуси пятые сутки продолжаются протесты против фальсификации результатов выборов президента.

После выборов президента Беларуси 9 августа люди массово вышли на акции протеста против фальсификации результатов голосования. Они выступают против Александра Лукашенко и в поддержку его главной соперницы Светланы Тихановской, которая, по их мнению, победила действующего президента с большим отрывом.

Акции сопровождаются насилием силовиков, стрельбой и задержаниями, а митингующие уже начали использовать "коктейли Молотова". Среди протестующих есть погибшие.

Темы: Беларусьмитингивиборыкультура


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