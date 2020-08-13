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Вибух у висотці в Києві: Зеленський заявив, що усі сім’ї отримали нове житло

Четвер, 13 серпня 2020, 20:12

Нове житло отримали всі родини, які постраждали внаслідок вибуху в багатоповерховому будинку в Києві наприкінці червня, заявив президент Володимир Зеленський.

Джерело: пресслужба Зеленського

Пряма мова Зеленського: "На жаль, ми не можемо повернути рідних сім’ям, які втратили близьких через вибух. Але ми зробили те, що обіцяли.

Вдячний нашій команді, що ми це зробили. Обіцяли до кінця літа – і ми це виконали. Всі отримали нарешті нові квартири в нових будинках".

Деталі: За його словами, через тривалі бюрократичні процедури та оформлення документів процес забезпечення новим житлом зазвичай затягується в часі, проте на сьогодні всі жителі зруйнованих вибухом квартир отримали нові помешкання.

На переконання Зеленського, допомогти постраждалим з ремонтом цих помешкань – обов’язок місцевої влади.

Передісторія:

  • 21 червня, у недільний ранок, у столиці по вулиці Соломії Крушельницької 1/5 (Позняки) стався вибух у багатоповерховому житловому будинку. Внаслідок обвалу частини дому загинули 5 осіб, пошуково-рятувальні роботи завершили 23 червня.
  • Фахівці припускали, що будинок на Крушельницької доведеться демонтувати, поки його укріплюють. Мешканцям зруйнованих квартир запропонували тимчасове місце проживання.
  • Прокуратура порушила справу за ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки при поводженні з газом, що призвело до тяжких наслідків, загибелі та травмування людей).

Знати більше: "З квартири залишилася я. І врятували папугу". Як розминулися зі смертю жителі панельки на Позняках

Українська правда
Теми: ЗеленськийКиїввибух


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