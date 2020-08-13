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Взрыв в киевской высотке: Зеленский заявил, что все семьи получили новое жилье

Четверг, 13 августа 2020, 20:12
Взрыв в киевской высотке: Зеленский заявил, что все семьи получили новое жилье

Новое жилье получили все семьи, которые пострадали в результате взрыва в многоэтажном доме в Киеве в конце июня, заявил президент Владимир Зеленский.

Источник: пресс-служба Зеленского

Прямая речь Зеленского: "К сожалению, мы не можем вернуть родных семьям, потерявшим близких из-за взрыва. Но мы сделали то, что обещали.

Благодарен нашей команде, мы это сделали. Обещали до конца лета - и мы это выполнили. Все получили наконец новые квартиры в новых домах".

Детали: По его словам, из-за длительных бюрократических процедур и оформления документов процесс обеспечения новым жильем обычно затягивается во времени, однако сегодня все жители разрушенных взрывом квартир получили новые квартиры.

По мнению Зеленского, помочь пострадавшим с ремонтом этих домов - обязанность местных властей.

Предыстория:

  • 21 июня, в воскресное утро, в столице по улице Соломии Крушельницкой 1/5 (Позняки) произошел взрыв в многоэтажном жилом доме. В результате обрушения части дома погибли 5 человек, поисково-спасательные работы завершили 23 июня.
  • Специалисты допускали, что дом на Крушельницкой придется демонтировать, пока его укрепляют. Жителям разрушенных квартир предложили временное место жительства.
  • Прокуратура возбудила дело по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности при обращении с газом, что привело к тяжелым последствиям, гибели и травмирования людей).

Знать больше: "Из квартиры осталась я. И спасли попугая". Как разминулись со смертью жители панельки на Позняках

Украинская правда
Темы: ЗеленскийКиеввзрыв
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