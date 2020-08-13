Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Взрыв в киевской высотке: Зеленский заявил, что все семьи получили новое жилье

Четверг, 13 августа 2020, 20:12

Новое жилье получили все семьи, которые пострадали в результате взрыва в многоэтажном доме в Киеве в конце июня, заявил президент Владимир Зеленский.

Источник: пресс-служба Зеленского

Прямая речь Зеленского: "К сожалению, мы не можем вернуть родных семьям, потерявшим близких из-за взрыва. Но мы сделали то, что обещали.

Благодарен нашей команде, мы это сделали. Обещали до конца лета - и мы это выполнили. Все получили наконец новые квартиры в новых домах".

Детали: По его словам, из-за длительных бюрократических процедур и оформления документов процесс обеспечения новым жильем обычно затягивается во времени, однако сегодня все жители разрушенных взрывом квартир получили новые квартиры.

По мнению Зеленского, помочь пострадавшим с ремонтом этих домов - обязанность местных властей.

Предыстория:

  • 21 июня, в воскресное утро, в столице по улице Соломии Крушельницкой 1/5 (Позняки) произошел взрыв в многоэтажном жилом доме. В результате обрушения части дома погибли 5 человек, поисково-спасательные работы завершили 23 июня.
  • Специалисты допускали, что дом на Крушельницкой придется демонтировать, пока его укрепляют. Жителям разрушенных квартир предложили временное место жительства.
  • Прокуратура возбудила дело по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности при обращении с газом, что привело к тяжелым последствиям, гибели и травмирования людей).

Знать больше: "Из квартиры осталась я. И спасли попугая". Как разминулись со смертью жители панельки на Позняках

Украинская правда
Темы: ЗеленскийКиеввзрыв


powered by lun.ua
Главное сегодня

инфографикаСвежие рейтинги: у Зеленского в два раза больше, чем у Порошенко

таблицаВыборы мэра Киева: Притула и Верещук даже не в тройке лидеров – опрос

На Донбассе погиб военный ООС

фото, обновленоНа протест вышли работники БелАЗа

11 областей и Киев не подпадают под ослабление карантина

В Киеве количество случаев COVID-19 превысило 10 тысяч

Все новости...
Зеленский
Свежие рейтинги: у Зеленского в два раза больше, чем у Порошенко
Зеленский призвал украинцев воздержаться от поездок в Беларусь
Украина передала ОБСЕ обновленный список по обмену удерживаемыми – Зеленский
Последние новости
20:12
Взрыв в киевской высотке: Зеленский заявил, что все семьи получили новое жилье
19:53
Трое испанских туристов погибли во время экстремального отдыха в швейцарских Альпах
19:37
"Энергоатом" раскритиковал изменения в механизм ПСО на рынке электроэнергии
19:25
Власти Беларуси впервые назвали имена арестованных на протестах
19:06
Берлин обещает усилить давление ЕС на власти Беларуси
19:05
Глава Минфина: Не вижу предпосылок для курса 30 гривен за доллар
19:01
Президенты стран Балтии и Польши выдвинули требования Лукашенко
18:57
Штраф АМКУ: JTI Украина проиграла суд первой инстанции и выплатит почти 1 миллиард
18:54
Епифаний: Наши молитвы сегодня за белорусский народ
18:52
"Укрнафта" получила от фирм Коломойского 1 миллиард долгов за нефть
Все новости...