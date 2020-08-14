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Працівники мінського метро теж виходять на акцію протесту

П'ятниця, 14 серпня 2020, 12:51
Працівники мінського метро теж виходять на акцію протесту

Прямо зараз співробітники Мінського метрополітену виходять на акцію протесту на майдан Незалежності, де знаходиться будівля управління підземки.

Джерело: TUT.BY, Euroradio

 
Фото: TUT.BY

Деталі: Начальник служби електропостачання метро Олександр Мишковський вийшов до людей і попросив забезпечити роботу метрополітену. Вони відповіли, що все гаразд, метрополітен працює в штатному режимі.

 
Фото: TUT.BY

За інформацією видання, працівники підприємств по всій країні виходять на акції протесту. Зокрема, мітингують МАЗ, БелАЗ, МТЗ, "Белшина", ММЗ, "Гродно Азот", "Кузнечный завод тяжелых штамповок", МЗКТ, завод "Гефест", Мінський моторний завод, "Нафтан", БМЗ, "ЗОВ" і Мінський електротехнічний завод.

 
Акція на "Гродно Азот"
Читать полностью:  https://finance.tut.by/news696621.html
Фото: Катерина ГордЄЄва, TUT.BY

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Майдан для Лукашенка: як вибори-2020 розбудили Білорусь та на що варто зважати Україні

Нагадаємо: Після виборів президента Білорусі 9 серпня люди масово вийшли на протести проти фальсифікації результатів голосування. Вони виступають проти Олександра Лукашенка й на підтримку його головної суперниці Світлани Тихановської, яка, на їхню думку, перемогла діючого президента з великим відривом.

Акції супроводжуються насильством силовиків, пострілами та затриманнями. Серед протестувальників є загиблі.

Теми: Білорусьмітингиметро
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