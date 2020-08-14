У Білорусі протестують тисячі співробітників державного "Гродно Азоту": вкрали голоси
14 серпня тисячі співробітників покинули територію білоруської державного хімічної компанії "Гродно Азот", щоб зустрітися з керівництвом заводу і міста. Люди заявляють, що їхні голоси на виборах украли.
Джерело: білоруська служба "Радіо Свобода"
Деталі: Повідомляється, що 13 серпня близько тисячі робітників великого хімічного підприємства пройшли маршем від заводу до центру Гродна.
Перед цим тисячі людей підписали заяву про незгоду з результатами виборів на "Гродно Азот".
У документі говориться, що люди не згодні з фальсифікацією виборів, що їхні голоси були вкрадені.
Там написано: "Ми не голосували за Олександра Лукашенка".
За словами голови незалежної профспілки "Гродно Азот" Андрія Ханевича, підписи залишили майже всі співробітники – тисячі людей.
Працівники підприємства виступають за свободу слова і за припинення насильства щодо цивільного населення.
Що було раніше: У Мінську та інших містах Білорусі тривають ненасильницькі акції протесту – вранці 14 серпня люди виходять на вулиці, щоб сказати своє ні свавіллю міліції, яка застосовувала насильство до затриманих білорусів.
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Передісторія:
- У Білорусі після виборів президента 9 серпня почалися акції протесту, які супроводжуються сутичками, насильством із боку силовиків, затриманнями і блокуванням інтернет-медіа. Робітники влаштовують страйки, жінки виносять квіти на вулиці на знак протесту проти дій влади.
- Опозиційну кандидатку Світлану Тихановську представники влади вивезли до Литви.
- Після цього інший білоруський опозиціонер Валерій Цепкало заявив з України про створення Фронту національного порятунку Білорусі.
- У ніч на 14 серпня з ізоляторів тимчасового утримання в Білорусі масово випускали затриманих на мітингах людей, багатьох відразу забирали в лікарню.