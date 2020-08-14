У Білорусі протестують тисячі співробітників державного "Гродно Азоту": вкрали голоси

14 серпня тисячі співробітників покинули територію білоруської державного хімічної компанії "Гродно Азот", щоб зустрітися з керівництвом заводу і міста. Люди заявляють, що їхні голоси на виборах украли.

Джерело: білоруська служба "Радіо Свобода"

Деталі: Повідомляється, що 13 серпня близько тисячі робітників великого хімічного підприємства пройшли маршем від заводу до центру Гродна.

Перед цим тисячі людей підписали заяву про незгоду з результатами виборів на "Гродно Азот".

У документі говориться, що люди не згодні з фальсифікацією виборів, що їхні голоси були вкрадені.

Там написано: "Ми не голосували за Олександра Лукашенка".

За словами голови незалежної профспілки "Гродно Азот" Андрія Ханевича, підписи залишили майже всі співробітники – тисячі людей.

Працівники підприємства виступають за свободу слова і за припинення насильства щодо цивільного населення.

Що було раніше: У Мінську та інших містах Білорусі тривають ненасильницькі акції протесту – вранці 14 серпня люди виходять на вулиці, щоб сказати своє ні свавіллю міліції, яка застосовувала насильство до затриманих білорусів.

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