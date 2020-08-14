Работники минского метро тоже выходят на акцию протеста

Прямо сейчас сотрудники Минского метрополитена выходят на акцию протеста на площадь Независимости, где находится здание управления подземки.

Источник: TUT.BY, Euroradio

Фото: TUT.BY

Детали: Начальник службы электроснабжения метро Александр Мышковский вышел к собравшимся и попросил обеспечить работу метро. Они ответили, что все в порядке, метрополитен работает в штатном режиме.

Фото: TUT.BY

По информации издания, работники предприятий по всей стране выходят на акции протеста. В частности, митингуют МАЗ, БелАЗ, МТЗ, "Белшина", ММЗ, "Гродно Азот", Кузнечный завод тяжелых штамповок, МЗКТ, завод "Гефест", Минский моторный завод, "Нафтан", БМЗ, "ЗОВ" и Минский электротехнический завод.



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Читать полностью: https://finance.tut.by/news696621.html Акция на "Гродно Азот" Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Супрацоўнікі Мінскага метрапалітэна падтрымалі пратэсты! pic.twitter.com/46DKlrTkNk — Еўрарадыё (@euroradio) August 14, 2020

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Майдан для Лукашенко: как выборы 2020 разбудили Беларусь и на что стоит обращать внимание Украине

Напомним: После выборов президента Беларуси 9 августа люди массово вышли на акции протеста против фальсификации результатов голосования. Они выступают против Александра Лукашенко и в поддержку его главной соперницы Светланы Тихановской, которая, по их мнению, победила действующего президента с большим отрывом.

Акции сопровождаются насилием силовиков, стрельбой и задержаниями. Среди протестующих есть погибшие.