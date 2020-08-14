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Українці вважають, що про хворих піклується скоріше Степанов, ніж Супрун

П'ятниця, 14 серпня 2020, 13:36

19% опитаних українців вважають, що з усіх відомих в Україні представників сфери медицини саме чинний міністр охорони здоров'я Максим Степанов захищає інтереси громадян у процесі реформування галузі, і лише 6% думають, що цим займалася на посту в.о. міністра Уляна Супрун.

Джерело: результати опитування соціологічних служб "Центр Разумкова" та "Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва"

Деталі: При цьому 16% вказали на президента Володимира Зеленського, 15% – на лікаря і блогера Євгенія Комаровського, 14% – на головного санітарного лікаря Віктора Ляшка. За голову парламентського комітету з питань охорони здоров’я Михайла Радуцького проголосували 3%. 35% громадян вважають, що ніхто з перелічених осіб не обстоює їхні інтереси.

 

Дослідження проведене з 3 по 9 липня методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання 2022 респондентів, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95%.

Фінансування опитування здійснене в рамках проекту МАТРА посольства Королівства Нідерландів.

Українська правда
Теми: СупрунСтепановМОЗреформиопитування


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