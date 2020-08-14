Украинцы считают, что о больных заботится скорее Степанов, чем Супрун

19% опрошенных украинцев считают, что из всех известных в Украине представителей сферы медицины именно действующий министр здравоохранения Максим Степанов защищает интересы граждан в процессе реформирования отрасли, и лишь 6% думают, что этим занималась на посту и. о. министра Ульяна Супрун.

Источник: результаты опроса социологических служб "Центр Разумкова" и Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива"

Детали: При этом 16% указали на президента Владимира Зеленского, 15% – на врача и блогера Евгения Комаровского, 14% – на главного санитарного врача Виктора Ляшко. За председателя парламентского комитета по вопросам здравоохранения Михаила Радуцкого проголосовали 3%. 35% граждан считают, что никто из перечисленных лиц не отстаивает их интересы.

Исследование проведено с 3 по 9 июля методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства 2022 респондентов, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3% с вероятностью 0,95%.

Финансирование опроса осуществлено в рамках проекта МАТРА посольства Королевства Нидерландов.