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Украинцы считают, что о больных заботится скорее Степанов, чем Супрун

Пятница, 14 августа 2020, 13:36
Украинцы считают, что о больных заботится скорее Степанов, чем Супрун

19% опрошенных украинцев считают, что из всех известных в Украине представителей сферы медицины именно действующий министр здравоохранения Максим Степанов защищает интересы граждан в процессе реформирования отрасли, и лишь 6% думают, что этим занималась на посту и. о. министра Ульяна Супрун.

Источник: результаты опроса социологических служб "Центр Разумкова" и Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива"

Детали: При этом 16% указали на президента Владимира Зеленского, 15% – на врача и блогера Евгения Комаровского, 14% – на главного санитарного врача Виктора Ляшко. За председателя парламентского комитета по вопросам здравоохранения Михаила Радуцкого проголосовали 3%. 35% граждан считают, что никто из перечисленных лиц не отстаивает их интересы.

 

Исследование проведено с 3 по 9 июля методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства 2022 респондентов, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3% с вероятностью 0,95%.

Финансирование опроса осуществлено в рамках проекта МАТРА посольства Королевства Нидерландов.

Украинская правда

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Темы: СупрунСтепановМинздравреформыопрос
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