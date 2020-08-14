Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Титушко нашелся и ожидает суда под домашним арестом

Пятница, 14 августа 2020, 16:13
Фото dsnews.ua

Вадима Титушко, которому инкриминируют разбой и незаконное завладение транспортным средством, отправили под домашний арест.

Источник: временно исполняющий обязанности спикера МВД Ярослав Тракало в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "Уголовное производство, где фигурирует Вадим Титушко, расследуется по ч. 3 ст. 187 (разбой) и ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. По этим статьям УК ему объявлено подозрение".

Детали: По словам Тракало, 15 июня Титушко с адвокатом пришел в суд, который избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

Впоследствии суд продлил Титушко меру пресечения до 3 сентября.

Сейчас проводятся финальные процессуальные действия для завершения досудебного расследования и передачи материалов уголовного производства в суд.

Два дня назад в Facebook-сообществе "Белоцерковская федерация смешанных единоборств" Титушко поздравляли с назначением на должность "вице-президента Украинской федерации MMA в Киевской области", но впоследствии удалили сообщение. 

 
Фото depo.ua

Впоследствии в "Украинской Федерации Смешанных Боевых Искусств" сообщили, что Титушко не имеет никакого отношения к федерации UFMMA.

Там также объяснили, что "краткосрочное назначение было сделано на местном уровне и отменено сразу же, как об этом стало известно руководству федерации". 

Предыстория: 

Украинская правда
Темы: ТитушкоМВДсуд


powered by lun.ua
Главное сегодня

фото, видеоПротесты в Беларуси: на акции вышли работники заводов по всей стране

ЦИК Беларуси огласил окончательные итоги выборов

видеоТихановская призвала к митингам во всех городах и собирает доказательства победы

Киев ужесточает ограничения: город в "желтой" карантинной зоне

Зеленский хочет трижды повысить минималку за полтора года: собирает Раду

Киев и еще три области приближаются к 50% заполнения больниц больными с COVID

Все новости...
Титушко
"Титушки" в Одессе избили активистов, выступающих против застройки
Проник в дом, связал хозяина, забрал деньги: за что разыскивается Титушко
Революция Достоинства: 2 "титушек" приговорили к 5 годам условно
Последние новости
16:54
В Беларуси создадут сайт, похожий на "Миротворец"
16:43
Тихановская инициировала создание координационного совета для передачи власти
16:33
Взрыв в Бейруте: Украина направит в Ливан гуманитарный груз
16:21
ВВП Украины во втором квартале рухнул на 11,4% – Госстат
16:13
фото Титушко нашелся и ожидает суда под домашним арестом
15:57
В арендатора, который присвоил пляж на Трухановом острове, хотят забрать землю
15:52
Зеленский отреагировал на новый антирекорд COVID: обратился к украинцам
15:45
Украина возобновляет международное авиасообщение с еще одной страной
15:36
Погибшего на акции в Беларуси будут хоронить в субботу
15:22
фотоМинский тракторный завод остановил работу и выдвинул требования к власти
Все новости...