Титушко нашелся и ожидает суда под домашним арестом
Вадима Титушко, которому инкриминируют разбой и незаконное завладение транспортным средством, отправили под домашний арест.
Источник: временно исполняющий обязанности спикера МВД Ярослав Тракало в комментарии "Украинской правде"
Прямая речь: "Уголовное производство, где фигурирует Вадим Титушко, расследуется по ч. 3 ст. 187 (разбой) и ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. По этим статьям УК ему объявлено подозрение".
Детали: По словам Тракало, 15 июня Титушко с адвокатом пришел в суд, который избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.
Впоследствии суд продлил Титушко меру пресечения до 3 сентября.
Сейчас проводятся финальные процессуальные действия для завершения досудебного расследования и передачи материалов уголовного производства в суд.
Два дня назад в Facebook-сообществе "Белоцерковская федерация смешанных единоборств" Титушко поздравляли с назначением на должность "вице-президента Украинской федерации MMA в Киевской области", но впоследствии удалили сообщение.
Впоследствии в "Украинской Федерации Смешанных Боевых Искусств" сообщили, что Титушко не имеет никакого отношения к федерации UFMMA.
Там также объяснили, что "краткосрочное назначение было сделано на местном уровне и отменено сразу же, как об этом стало известно руководству федерации".
Предыстория:
- В августе 208 года стало известно, что Вадим Титушко, который избил журналистов в 2013 году, был объявлен в розыск по подозрению в совершении разбойных нападений.
- Позже в полиции уточнили, что Титушко подозревается в совершении разбойного нападения на частный дом в селе Рожны в Киевской области и других преступлениях.