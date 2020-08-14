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Титушко нашелся и ожидает суда под домашним арестом

Пятница, 14 августа 2020, 16:13
Титушко нашелся и ожидает суда под домашним арестом
Фото dsnews.ua

Вадима Титушко, которому инкриминируют разбой и незаконное завладение транспортным средством, отправили под домашний арест.

Источник: временно исполняющий обязанности спикера МВД Ярослав Тракало в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "Уголовное производство, где фигурирует Вадим Титушко, расследуется по ч. 3 ст. 187 (разбой) и ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. По этим статьям УК ему объявлено подозрение".

Детали: По словам Тракало, 15 июня Титушко с адвокатом пришел в суд, который избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

Впоследствии суд продлил Титушко меру пресечения до 3 сентября.

Сейчас проводятся финальные процессуальные действия для завершения досудебного расследования и передачи материалов уголовного производства в суд.

Два дня назад в Facebook-сообществе "Белоцерковская федерация смешанных единоборств" Титушко поздравляли с назначением на должность "вице-президента Украинской федерации MMA в Киевской области", но впоследствии удалили сообщение. 

 
Фото depo.ua

Впоследствии в "Украинской Федерации Смешанных Боевых Искусств" сообщили, что Титушко не имеет никакого отношения к федерации UFMMA.

Там также объяснили, что "краткосрочное назначение было сделано на местном уровне и отменено сразу же, как об этом стало известно руководству федерации". 

Предыстория: 

Украинская правда

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Темы: ТитушкоМВДсуд
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