Трамп дав компанії ByteDance ще трохи часу для продажу TikTok "кому-небудь"

Президент США Дональд Трамп вимагає від китайської компанії ByteDance, якій належить соціальна мережа TikTok, продати її будь-якій американської компанії протягом 90 днів.

Джерело: Reuter. CNBC

Деталі: У новому указі, на який посилаються американські ЗМІ, йдеться про те, що ByteDance повинна продати TikTok протягом 90 днів. Минулого тижня Трамп вже видавав схожий указ, тоді у китайської компанії було 45 днів на продаж соцмережі "кому-небудь" з США. На момент публікації новини Білий дім ще не опублікував текст нового указу, а тому поки не зрозуміло скільки часу залишилося у ByteDance на продаж популярної соцмережі.

Пряма мова Трампа: "Є достовірні докази, які змушують мене думати, що ByteDance... може вдатися до дій, які можуть загрожувати національній безпеку Сполучених Штатів".

Видання CNBC також повідомляє, що згідно з останнім розпорядженням влади США, ByteDance повинна знищити всі копії даних користувачів TikTok з США і проінформувати Комітет з іноземних інвестицій США (CFIUS) про це.

У ByteDance вже відреагували на слова Трампа такою заявою: "Як ми вже говорили раніше, TikTok люблять 100 мільйонів американців, тому що це будинок для розваг, самовираження і спілкування".

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