Трамп дав компанії ByteDance ще трохи часу для продажу TikTok "кому-небудь"
Президент США Дональд Трамп вимагає від китайської компанії ByteDance, якій належить соціальна мережа TikTok, продати її будь-якій американської компанії протягом 90 днів.
Деталі: У новому указі, на який посилаються американські ЗМІ, йдеться про те, що ByteDance повинна продати TikTok протягом 90 днів. Минулого тижня Трамп вже видавав схожий указ, тоді у китайської компанії було 45 днів на продаж соцмережі "кому-небудь" з США. На момент публікації новини Білий дім ще не опублікував текст нового указу, а тому поки не зрозуміло скільки часу залишилося у ByteDance на продаж популярної соцмережі.
Пряма мова Трампа: "Є достовірні докази, які змушують мене думати, що ByteDance... може вдатися до дій, які можуть загрожувати національній безпеку Сполучених Штатів".
Видання CNBC також повідомляє, що згідно з останнім розпорядженням влади США, ByteDance повинна знищити всі копії даних користувачів TikTok з США і проінформувати Комітет з іноземних інвестицій США (CFIUS) про це.
У ByteDance вже відреагували на слова Трампа такою заявою: "Як ми вже говорили раніше, TikTok люблять 100 мільйонів американців, тому що це будинок для розваг, самовираження і спілкування".
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Що передувало:
- Ввечері 31 липня видання New York Times повідомило, що американський технологічний гігант Microsoft веде переговори про придбання TikTok.Цього ж дня президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація розглядає можливість заборони китайської соцмережі TikTok.
- В адміністрації Трампа вважають, що китайська компанія становить загрозу національній безпеці США. Представники власника додатку наполягають, що не надають даних користувачів офіційному Пекіну.
- 1 серпня ЗМІ повідомили, що компанія Microsoft припинила переговори про покупку соціальної мережі TikTok.
- 9 серпня компанія Twitter провела попередні переговори з TikTok, який належить китайській ByteDance, про можливу купівлю.