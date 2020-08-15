Трамп дал компании ByteDance еще немного времени для продажи TikTok "кому-нибудь"

Президент США Дональд Трамп требует от китайской компании ByteDance, которой принадлежит соцсеть TikTok, продать ее любой американской компании в течение 90 дней.

Источник: Reuter. CNBC

Детали: В новом указе, на который ссылаются американские СМИ, говорится, что ByteDance должна продать TikTok в течение 90 дней. На прошлой недели Трамп уже издавал похожий указ,тогда у китайской компании было 45 дней на продажу соцсети "кому-нибудь" из США. На момент публикации новости Белый дом еще не опубликовал текст нового указа, а потому пока не понятно сколько времени осталось у ByteDance на продажу популярной соцсети.

Прямая речь Трампа: "Есть достоверные доказательства, которые заставляют меня думать, что ByteDance... может предпринять действия, которые могут угрожать национальной безопасность Соединенных Штатов".

Издание CNBC также сообщает, что согласно последнему распоряжению властей США, ByteDance должна уничтожить все копии данных пользователей TikTok из США, и проинформировать Комитет по иностранным инвестициям в США (CFIUS) об этом.

В ByteDance уже отреагировали на слова Трампа следующим заявлением: "Как мы уже говорили ранее, TikTok любят 100 миллионов американцев, потому что это дом для развлечений, самовыражения и общения. Мы стремимся и впредь доставлять радость семьям и значимую карьеру для тех, кто творит на нашей платформе в течение многих лет".

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