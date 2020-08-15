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Трамп дал компании ByteDance еще немного времени для продажи TikTok "кому-нибудь"

Суббота, 15 августа 2020, 05:47
Трамп дал компании ByteDance еще немного времени для продажи TikTok кому-нибудь
Фото: Dado Ruvic

Президент США Дональд Трамп требует от китайской компании ByteDance, которой принадлежит соцсеть TikTok, продать ее любой американской компании в течение 90 дней.

Источник: Reuter. CNBC

Детали: В новом указе, на который ссылаются американские СМИ, говорится, что ByteDance должна продать TikTok в течение 90 дней. На прошлой недели Трамп уже издавал похожий указ,тогда у китайской компании было 45 дней на продажу соцсети "кому-нибудь" из США. На момент публикации новости Белый дом еще не опубликовал текст нового указа, а потому пока не понятно сколько времени осталось у ByteDance на продажу популярной соцсети.

Прямая речь Трампа: "Есть достоверные доказательства, которые заставляют меня думать, что ByteDance... может предпринять действия, которые могут угрожать национальной безопасность Соединенных Штатов".

Издание CNBC также сообщает, что согласно последнему распоряжению властей США, ByteDance должна уничтожить все копии данных пользователей TikTok из США, и проинформировать Комитет по иностранным инвестициям в США (CFIUS) об этом.

В ByteDance уже отреагировали на слова Трампа следующим заявлением: "Как мы уже говорили ранее, TikTok любят 100 миллионов американцев, потому что это дом для развлечений, самовыражения и общения. Мы стремимся и впредь доставлять радость семьям и значимую карьеру для тех, кто творит на нашей платформе в течение многих лет".

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Что предшествовало: 

  • Вечером 31 июля издание New York Times сообщило, что американский технологический гигант Microsoft ведет переговоры о приобретении TikTok. В это же день президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация рассматривает возможность запрета китайской соцсети TikTok.
  • В администрации Трампа считают, что китайская компания представляет угрозу национальной безопасности США. Представители владельца приложения настаивают, что не предают данные пользователей официальному Пекину.
  • 1 августа СМИ сообщили, что компания Microsoft приостановила переговоры о покупке социальной сети TikTok.
  • 9 августа компания Twitter провела предварительные переговоры с TikTok, который принадлежит китайской ByteDance, о возможной покупке. 

Николай Донев, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАКитайТрамп
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