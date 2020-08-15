У Лукашенка планують втечу до Росії - Bloomberg

Стало відомо, що оточення президента Білорусі Олександра Лукашенка веде переговори з представниками Кремля про можливу втечу в Росію у разі, якщо протести в країні призведуть до повалення влади.

Джерело: Bloomberg з посиланням на власні джерела

Деталі: Як пише видання, у розпорядженні журналістів опинилася інформація, надана двома людьми, знайомими з переговорами.

Дослівно: "У той час як Лукашенко заявив у п'ятницю, що в нього немає планів їхати (з країни - УП), деякі люди з його оточення повідомили кремлівським контактам про можливу втечу в Росію у разі їх повалення".

Додатково: Також Bloomberg, повідомляючи про ймовірну підготовку втечі білоруської верхівки в РФ, зазначив, що напередодні Лукашенко зробив важливу поступку Москві, коли звільнив раніше затриманих членів ПВК Вагнера.

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