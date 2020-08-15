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У Лукашенка планують втечу до Росії - Bloomberg

Субота, 15 серпня 2020, 16:07
фото: belta.by

Стало відомо, що оточення президента Білорусі Олександра Лукашенка веде переговори з представниками Кремля про можливу втечу в Росію у разі, якщо протести в країні призведуть до повалення влади.

Джерело: Bloomberg з посиланням на власні джерела

Деталі: Як пише видання, у розпорядженні журналістів опинилася інформація, надана двома людьми, знайомими з переговорами.

Дослівно: "У той час як Лукашенко заявив у п'ятницю, що в нього немає планів їхати (з країни - УП), деякі люди з його оточення повідомили кремлівським контактам про можливу втечу в Росію у разі їх повалення".

Додатково: Також Bloomberg, повідомляючи про ймовірну підготовку втечі білоруської верхівки в РФ, зазначив, що напередодні Лукашенко зробив важливу поступку Москві, коли звільнив раніше затриманих членів ПВК Вагнера.

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Нагадаємо:

  • Після виборів президента Білорусі 9 серпня люди масово вийшли на протести проти фальсифікації результатів голосування. Вони виступають проти Олександра Лукашенка й на підтримку його головної суперниці Світлани Тихановської, яка, на їхню думку, перемогла діючого президента з великим відривом.
  • Акції супроводжуються насильством силовиків, пострілами та затриманнями. Серед протестувальників є загиблі.
  • 14 серпня Центрвиборчком Білорусі оголосив остаточні підсумки виборів – у чинного президента Олександра Лукашенка 80% голосів, у Світлани Тихановської - 10%.
  • Президент Білорусі Олександр Лукашенко через масові протести в країні провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним.

Теми: БілорусьЛукашенкоРосія


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