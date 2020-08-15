У Лукашенко планируют бегство в Россию – Bloomberg

Стало известно, что окружение президента Беларуси Александра Лукашенко ведет переговоры с представителями Кремля о возможном бегстве в Россию в случае, если протесты в стране приведут к свержению власти.

Источник: Bloomberg со ссылкой на собственные источники

Детали: Как пишет издание, в распоряжении журналистов оказалась информация, предоставленная двумя людьми, знакомыми с переговорами.

Дословно: "В то время как Лукашенко заявил в пятницу, что у него нет планов уезжать (из страны - УП), некоторые люди из его окружения сообщили кремлевским контактам о возможном бегстве в Россию в случае их свержения".

Дополнительно: Также Bloomberg, сообщая о вероятной подготовке бегства беларусской верхушки в РФ, отметил, что накануне Лукашенко сделал важную уступку Москве, когда освободил ранее задержанных членов ЧВК Вагнера.

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Напомним: