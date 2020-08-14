Білорусь передала РФ 32 бойовиків "Вагнера"
Білорусь передала Російській Федерації 32 бойовиків "Вагнера", яких затримали на території країни 29 липня. Частина з них воювала на Донбасі на стороні бойовиків.
Джерело: Генпрокуратура РФ
Дослівно ГП РФ: "32 громадянина Російської Федерації, які були раніше затримані на території Білорусії, перетнули державний кордон Російської Федерації і в даний час знаходяться на території Росії.
33-ій громадянин Росії, який має також білоруське громадянство, залишився на території Республіки Білорусь".
Деталі: Відзначається, що передача бойовиків "здійснена в суворій відповідності з нормами міжнародного права і національного законодавства РФ і Білорусі, в тісній взаємодії органів прокуратури країн".
"Українська правда" звернулась в Офіс українського генпрокурора по коментар.
Що було раніше: 12 серпня офіс генерального прокурора України направив до прокуратури Білорусі запит про видачу 28 бойовиків "Вагнера", яких затримали у республіці 29 липня.
Детальніше читайте: У Мінську зіграли Вагнера: якою була мета російських бойовиків, затриманих у Білорусі
Передісторія:
- 29 липня в Білорусі затримали 33 іноземців, які виявилися бойовиками "Вагнера". Вони прибули з Росії й оселилися в санаторії під Мінськом. У Білорусі вирішили, що метою бойовиків була "дестабілізація ситуації" перед виборами президента Білорусі та підготовка теракту.
- У Білорусі заявили, що 14 із затриманих під Мінськом бойовиків ПВК "Вагнер" воювали на Донбасі. За даними російської "Новой газеты", щонайменше 7 бойовиків воювали в Сирії, троє – на сході України.
- 5 серпня Зеленський обговорив із президентом Білорусі Олександром Лукашенко видачу Україні затриманих бойовиків, що воювали на Донбасі.
- Служба безпеки тиждень тому наголошувала, що Київ ініціюватиме екстрадицію затриманих у Білорусі бойовиків.
- 3 серпня ОГП надіслав до Генпрокуратури Білорусі запит щодо тимчасового арешту бойовиків.
- У Білорусі з 9 серпня не вщухають протести. Громадяни країни не визнають та вважають фальсифікацією результати виборів президента, за якими шосту перемогу поспіль з великим відривом від головної опонентки Світлани Тихановської здобув чинний президент Лукашенко.