Білорусь передала РФ 32 бойовиків "Вагнера"

Білорусь передала Російській Федерації 32 бойовиків "Вагнера", яких затримали на території країни 29 липня. Частина з них воювала на Донбасі на стороні бойовиків.

Джерело: Генпрокуратура РФ

Дослівно ГП РФ: "32 громадянина Російської Федерації, які були раніше затримані на території Білорусії, перетнули державний кордон Російської Федерації і в даний час знаходяться на території Росії.

33-ій громадянин Росії, який має також білоруське громадянство, залишився на території Республіки Білорусь".

Деталі: Відзначається, що передача бойовиків "здійснена в суворій відповідності з нормами міжнародного права і національного законодавства РФ і Білорусі, в тісній взаємодії органів прокуратури країн".

"Українська правда" звернулась в Офіс українського генпрокурора по коментар.

Що було раніше: 12 серпня офіс генерального прокурора України направив до прокуратури Білорусі запит про видачу 28 бойовиків "Вагнера", яких затримали у республіці 29 липня.

Детальніше читайте: У Мінську зіграли Вагнера: якою була мета російських бойовиків, затриманих у Білорусі

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