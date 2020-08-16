Опозиційні ЗМІ повідомляють про затримання в Мінську

Опозиційні білоруські ЗМІ повідомляють про затримання в різних районах Мінська людей, які розходяться з масштабного мітингу.

Джерела: Tut.by, NEXTA Live, Euroradio

Tut.by: "Читачі повідомляють, що в кількох районах Мінська все-таки затримують людей, які розходяться з мітингу".

"Близько 15 автозаків, кілька автобусів і мікроавтобусів, а також інша техніка проїхали по проспекту Незалежності в сторону Уруччя".

Euroradio: "Підтверджується інформація про те, що люди, які розходяться з масового мітингу в центрі Мінська, якимось чином затримуються. Затримання відбуваються як у центрі міста, так і на околицях у дворах будинків".

NEXTA Live: "Повідомляють, що біля столичного ГУМу тихарі схопили декількох осіб, затягли в бус і відвезли в невідомому напрямку".

Деталі: Пізніше прес-служба МВС Білорусі повідомила, що інформації про затримання під час акцій протесту немає, пише Euroradio.

Що передувало: У неділю в Мінську пройшов, імовірно, наймасштабніший мітинг в історії незалежної Білорусі. За даними Радіо Свобода, в ньому взяло участь 100-200 тисяч людей.

Соратниця кандидата в президенти Білорусі Світлани Тихановської, член Об'єднаного штабу опозиції Марія Колесникова на мітингу озвучила вимоги протестувальників, головна з яких – відставка "колишнього президента" Олександра Лукашенка.

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