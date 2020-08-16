Оппозиционные СМИ сообщают о задержаниях в Минске

Оппозиционные белорусские СМИ сообщают о задержаниях в разных районах Минска людей, которые расходятся с масштабного митинга.

Источники: Tut.by, NEXTA Live, Euroradio

Tut.by: "Читатели сообщают, что в нескольких районах Минска все-таки задерживают расходящихся с митинга людей".

"Около 15 автозаков, несколько автобусов и микроавтобусов, а также другая техника проехали по проспекту Независимости в сторону Уручья".

Euroradio: "Подтверждается информация о том, что люди, расходящиеся с массового митинга в центре Минска, каким-то образом задерживаются. Задержания происходят как в центре города, так и на окраинах во дворах домов".

NEXTA Live: "Сообщают, что возле столичного ГУМа тихари схватили несколько человек, затащили в бус и увезли в неизвестном направлении".

Что предшествовало: В воскресенье в Минске прошел, вероятно, самый масштабный митинг в истории независимой Беларуси. По данным Радио Свобода, в нем приняло участие 100-200 тысяч человек.

Соратница кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, член Объединенного штаба оппозиции Мария Колесникова на митинге в Минске озвучила требования протестующих, главное из которых – отставка "бывшего президента" Александра Лукашенко.

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