Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Оппозиционные СМИ сообщают о задержаниях в Минске

Воскресенье, 16 августа 2020, 21:37
Автозаки и автобусы на проспекте Независимости, tut.by

Оппозиционные белорусские СМИ сообщают о задержаниях в разных районах Минска людей, которые расходятся с масштабного митинга.

Источники: Tut.by, NEXTA Live, Euroradio

Tut.by: "Читатели сообщают, что в нескольких районах Минска все-таки задерживают расходящихся с митинга людей".

"Около 15 автозаков, несколько автобусов и микроавтобусов, а также другая техника проехали по проспекту Независимости в сторону Уручья".

 

Euroradio: "Подтверждается информация о том, что люди, расходящиеся с массового митинга в центре Минска, каким-то образом задерживаются. Задержания происходят как в центре города, так и на окраинах во дворах домов".

NEXTA Live: "Сообщают, что возле столичного ГУМа тихари схватили несколько человек, затащили в бус и увезли в неизвестном направлении".

Что предшествовало: В воскресенье в Минске прошел, вероятно, самый масштабный митинг в истории независимой Беларуси. По данным Радио Свобода, в нем приняло участие 100-200 тысяч человек.

Соратница кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, член Объединенного штаба оппозиции Мария Колесникова на митинге в Минске озвучила требования протестующих, главное из которых – отставка "бывшего президента" Александра Лукашенко.

Читайте также:

"Не хочу жить в большой тюрьме". Протесты в Беларуси глазами участников

Майдан для Лукашенко: как выборы 2020 разбудили Беларусь и на что стоит обращать внимание Украине

Предыстория:

  • После выборов президента Беларуси 9 августа люди массово вышли на акции протеста против фальсификации результатов голосования. Они выступают против Александра Лукашенко и в поддержку его главной соперницы Светланы Тихановской, которая, по их мнению, победила действующего президента с большим отрывом.
  • Акции сопровождались насилием силовиков, стрельбой и задержаниями. Среди протестующих есть погибшие.

Украинская правда
Темы: Беларусьакции


powered by lun.ua
Главное сегодня

Оппозиционные СМИ сообщают о задержаниях в Минске

Соратница Тихановской в Минске озвучила требования протестующих

У Зеленского ответили Лукашенко: ложь и нагнетание

Видео, фото"Уходи!" В Минске и десятки тысяч человек вышли на акцию против Лукашенко

дополненоЛукашенко пугает, что в случае повторных выборов Беларусь погибнет и станет на колени, как Украина

Лукашенко опять поговорил с Путиным: Россия обещает помощь

Все новости...
Беларусь
Глава МВД Беларуси допустил, что в погибшего Тарайковского стреляли из нелетального оружия
Крупнейшие протесты в истории Беларуси: на улицах Минска до 200 тысяч человек
Соратница Тихановской в Минске озвучила требования протестующих
Последние новости
22:26
Трамп хочет встретиться с Путиным до выборов – NBC
21:37
Оппозиционные СМИ сообщают о задержаниях в Минске
20:49
Новости экономики: ВВП-варранты, "Укрспирт", экономическая стратегия Украины
20:02
Глава МВД Беларуси допустил, что в погибшего Тарайковского стреляли из нелетального оружия
19:26
Дайте прозвище Трампу: как отбирали и какие задания давали кандидатам в замы Байдена
19:12
ООС: обстрелов нет, но есть одно нарушение
18:58
Крупнейшие протесты в истории Беларуси: на улицах Минска до 200 тысяч человек
18:45
Соратница Тихановской в Минске озвучила требования протестующих
18:07
Снайпер "ЛНР" сдался украинским военным – штаб ООС
17:57
На улицы белорусских городов вышли сотни тысяч людей
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!