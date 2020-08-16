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На будівлі КМДА вивісили прапор протестувальників Білорусі

Неділя, 16 серпня 2020, 23:11
На будівлі КМДА вивісили прапор протестувальників Білорусі

Над входом до будівлі Київської міської державної адміністрації вивісили національний біло-червоно-білий прапор Білорусі, який використовується протестувальниками.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Telegram

Деталі: Мер опублікував фото будівлі КМДА, над входом до якої вивішений великий біло-червоно-білий прапор.

"Жыве Беларусь!", - підписав світлину Кличко.

Довідка: Біло-червоно-білий прапор - один з історичних національних символів білорусів, в 1991-1995 роках був державним прапором Білорусі.

У 2020 році прапор часто використовувався учасниками мітингів на підтримку кандидата в президенти Світлани Тихановської, а після скандальних виборів – протестувальниками на великих акціях протесту по всій Білорусі.

Одним із гасел протестувальників є "Жыве Беларусь!".

Що передувало: У неділю в Мінську пройшов, імовірно, наймасштабніший мітинг в історії незалежної Білорусі. За даними Радіо Свобода, в ньому взяло участь 100-200 тисяч людей.

Протестувальники вимагають відставки Олександра Лукашенка, який виконує обов'язки президента Білорусі, та проведення повторних виборів.

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Передісторія:

  • Після виборів президента Білорусі 9 серпня люди масово вийшли на протести проти фальсифікації результатів голосування. Вони виступають проти Олександра Лукашенка й на підтримку його головної суперниці Світлани Тихановської, яка, на їхню думку, перемогла діючого президента з великим відривом.
  • Акції супроводжувалися насильством силовиків, пострілами та затриманнями. Серед протестувальників є загиблі.

Українська правда

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Теми: КиївВіталій КличкоБілорусь
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