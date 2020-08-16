На здании КГГА вывесили флаг протестующих Беларуси

Над входом в здание Киевской городской государственной администрации вывесили национальный бело-красно-белый флаг Беларуси, который используется протестующими.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Детали: Мэр опубликовал фото здания КГГА, над входом в которое вывешен большой бело-красно-белый флаг.

"Жыве Беларусь!", - подписал фотографию Кличко.

Справка: Бело-красно-белый флаг — один из исторических национальных символов белорусов, в 1991-1995 годах был государственным флагом Беларуси.

В 2020 году флаг часто использовался участниками митингов в поддержку кандидата в президенты Светланы Тихановской, а после скандальных выборов протестующими на крупных акциях протеста по всей Беларуси.

Одним из лозунгов протестующих является "Жыве Беларусь!".

Что предшествовало: В воскресенье в Минске прошел, вероятно, самый масштабный митинг в истории независимой Беларуси. По данным Радио Свобода, в нем приняло участие 100-200 тысяч человек.

Протестующие требуют отставки Александра Лукашенко, который исполняет обязанности президента Беларуси, и проведения повторных выборов.

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