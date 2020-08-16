Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На здании КГГА вывесили флаг протестующих Беларуси

Воскресенье, 16 августа 2020, 23:11
На здании КГГА вывесили флаг протестующих Беларуси

Над входом в здание Киевской городской государственной администрации вывесили национальный бело-красно-белый флаг Беларуси, который используется протестующими.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Детали: Мэр опубликовал фото здания КГГА, над входом в которое вывешен большой бело-красно-белый флаг.

"Жыве Беларусь!", - подписал фотографию Кличко.

Справка: Бело-красно-белый флаг — один из исторических национальных символов белорусов, в 1991-1995 годах был государственным флагом Беларуси.

В 2020 году флаг часто использовался участниками митингов в поддержку кандидата в президенты Светланы Тихановской, а после скандальных выборов протестующими на крупных акциях протеста по всей Беларуси.

Одним из лозунгов протестующих является "Жыве Беларусь!".

Что предшествовало: В воскресенье в Минске прошел, вероятно, самый масштабный митинг в истории независимой Беларуси. По данным Радио Свобода, в нем приняло участие 100-200 тысяч человек.

Протестующие требуют отставки Александра Лукашенко, который исполняет обязанности президента Беларуси, и проведения повторных выборов.

Читайте также:

"Не хочу жить в большой тюрьме". Протесты в Беларуси глазами участников

Майдан для Лукашенко: как выборы 2020 разбудили Беларусь и на что стоит обращать внимание Украине

Предыстория:

  • После выборов президента Беларуси 9 августа люди массово вышли на акции протеста против фальсификации результатов голосования. Они выступают против Александра Лукашенко и в поддержку его главной соперницы Светланы Тихановской, которая, по их мнению, победила действующего президента с большим отрывом.
  • Акции сопровождались насилием силовиков, стрельбой и задержаниями. Среди протестующих есть погибшие.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: КиевВиталий КличкоБеларусь
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
Киев
КГВА пока не будет оповещать о тревоге из-за проблем с "экстренными оповещениями"
Залповый ливень в Киеве: есть подтопления в двух районах
Взрывы в Шевченковском суде: ГБР расследует все обстоятельства
Последние новости
19:23
В Кропивницком во время тревоги прозвучали взрывы – СМИ
19:17
В Словакии задержали мужчину, который пообещал "сделать то, что произошло в Праге"
18:58
Враг увеличил количество артобстрелов – Генштаб
18:30
России понадобятся месяцы для возвращения низких учетных ставок
18:14
Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"
18:06
картаВ понедельник Украину накроет мокрый снег и дождь, до 13° тепла
17:59
На Уолл-стрит ожидают "Ралли Санта Клауса"
17:31
Минобороны анонсировало начало работы "коалиции артиллерии" в Париже в январе
17:23
Зеленский о Рождестве: Радуемся, когда замечаем в небе первую звезду и не видим ракет и "шахедов"
16:50
Raiffeisen Bank планирует вывести активы из России: Дерипаска может получить выгоду
Все новости...
Реклама: