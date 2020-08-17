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До кордону з Білоруссю їдуть автозаки Росгвардії – ЗМІ

Понеділок, 17 серпня 2020, 00:21
До кордону з Білоруссю їдуть автозаки Росгвардії – ЗМІ

За даними декількох джерел, автозаки ОМОНу Росгвардії у неділю могли прямувати до кордону з Білоруссю.

Джерело: група незалежних розслідувачів збройних конфліктів Conflict Intelligence Team (CIT), білоруське опозиційне видання "Наша Ніва", "Медуза", "Фонтанка"

Деталі: Спочатку Conflict Intelligence Team із посиланням на телеграм-канал Paris Burns повідомили про колону вантажівок із гратами на вікнах, які рухалися від Санкт-Петербурга в бік кордону з Білоруссю.

Частина цих вантажівок ідентичні транспорту ОМОНу Росгвардії, який зазвичай присутній на масових заходах в Санкт-Петербурзі. На машинах відсутні будь-які маркування, а також номерні знаки.

 
Conflict Intelligence Team

Однак у повідомленні зазначалося, що місце зйомки знаходиться більш ніж у 400 кілометрах від кордону з Білоруссю, тому не можна бути впевненими, що це говорить про відправку особового складу Росгвардії до країни.

Як пише "Наша Ніва", ту ж колону автозаків без маркувань і номерів помітив читач "Фонтанки" на тій же дорозі Санкт-Петербург-Псков. За його словами, в цілому назустріч йому проїхали близько 30-40 вантажівок і кілька військових позашляховиків.

Дослівно "Наша Ніва": "Штатна місткість одного "автозаку" – близько 20 осіб. Таким чином, тільки з Петербурга може їхати не менше 600 бійців (для порівняння, загальна чисельність всього білоруського ОМОНу – 1500 осіб)"

Деталі: Іншу колону, що рухалася в напрямку Білорусі з боку Москви по трасі Москва-Мінськ, помітили читачі "Медузи".

Також про неї повідомляє з посиланням на колегу журналіст Василь Максимов.

Дослівно "Наша Ніва": "Мабуть, ця ж колона знята на відео на YouTube. У цій колоні теж присутні вантажівки без маркувань, ідентичні машинам Росгвардії.

За твердженням авторів відео, у машинах колони, що рухалася з Москви, їдуть люди в чорній формі без розпізнавальних знаків. На відео в твіті Максимова присутні координати, які вказують на розв'язку на південь від Смоленська (у 83 кілометрах від кордону з Білоруссю). Знімки в Google Streetview підтверджують місце зйомки.

Поки невідомо, чи перетнули ці машини кордон із Білоруссю".

Що передувало: У суботу, 15 серпня, через протести в країні після президентських виборів Олександр Лукашенко провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним.

Пізніше Лукашенко заявив, що Росія при першому запиті білоруської влади надасть "всебічну допомогу щодо забезпечення безпеки Білорусі".

У неділю Лукашенко й Путін знову поговорили, після чого в Кремлі заявили, що "з російського боку підтверджена готовність надати необхідне сприяння у вирішенні проблем, що виникли, на основі принципів Договору про створення Союзної держави, а також у разі необхідності по лінії Організації Договору про колективну безпеку".

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: РосіяБілорусь
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