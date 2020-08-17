К границе с Беларусью едут автозаки Росгвардии – СМИ

По данным нескольких источников, автозаки ОМОНа Росгвардии в воскресенье могли направляться к границе с Беларусью.

Источник: группа независимых расследователей вооруженных конфликтов Conflict Intelligence Team (CIT), белорусское оппозиционное издание "Наша Ніва", "Медуза", "Фонтанка"

Детали: Сначала Conflict Intelligence Team со ссылкой на телеграм-канал Paris Burns сообщили о колоннах грузовиков с решетками на окнах, которые двигались от Санкт-Петербурга в сторону границы с Беларусью.

Часть этих грузовиков идентичны транспорту ОМОНа Росгвардии, который обычно присутствует на массовых мероприятиях в Санкт-Петербурге. На машинах отсутствуют какие бы то ни было маркировки, а также номерные знаки.

Conflict Intelligence Team

Однако в сообщении отмечалось, что место съемки находится более чем в 400 километрах от границы с Беларусью, поэтому нельзя быть уверенными, что это говорит об отправке личного состава Росгвардии в страну.

Как пишет "Наша Ніва", ту же колонну автозаков без маркировок и номеров заметил читатель "Фонтанки" на той же дороге Санкт-Петербург-Псков. По его словам, в общей сложности навстречу ему проехали около 30-40 грузовиков и несколько военных внедорожников.

Дословно "Наша Ніва": "Штатная вместимость одного "автозака" — около 20 человек. Таким образом, только из Петербурга может ехать не менее 600 бойцов (для сравнения, общая численность всего белорусского ОМОНа — 1500 человек)"

Детали: Другую колонну, которая двигалась по направлению к Беларуси со стороны Москвы по трассе Москва-Минск, заметили читатели "Медузы".

Также о ней сообщает со ссылкой на коллегу журналист Василий Максимов.

Сегодня под Питером в сторону Луги (и белорусской границы соответственно) были замечены колонны грузовиков без номеров и обозначений. А это прислал коллега уже из-под Смоленска. Он видел, что внутри люди в черной форме без опознавательных знаков в сторону РБ. pic.twitter.com/ULEtpmdFR9 — vasily_maximov (@maximov_vasily) August 16, 2020

Дословно "Наша Ніва": "Видимо, эта же колонна снята на видео на YouTube. В этой колонне тоже присутствуют грузовики без маркировок, идентичные машинам Росгвардии.

По утверждению авторов видео, в машинах колонны, следующей из Москвы, едут люди в черной форме без опознавательных знаков. На видео в твите Максимова присутствуют координаты, которые указывают на развязку южнее Смоленска (в 83 километрах от границы с Беларусью). Снимки в Google Streetview подтверждают место съемки.

Пока неизвестно, пересекли ли эти машины границу с Беларусью".

Что предшествовало: В субботу, 15 августа, из-за протестов в стране после президентских выборов Лукашенко провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.

Позже Лукашенко заявил, что Россия при первом запросе белорусских властей окажет "всестороннюю помощь по обеспечению безопасности Беларуси" в случае внешних военных угроз.

В воскресенье Лукашенко и Путин снова поговорили, после чего в Кремле заявили, что "с российской стороны подтверждена готовность оказать необходимое содействие в решении проблем, возникших на основе принципов Договора о создании Союзного государства, а также в случае необходимости по линии Организации Договора о коллективной безопасности".