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Сотрудники крупнейшего государственного СМИ Беларуси вышли на забастовку

Понедельник, 17 августа 2020, 10:41
Сотрудники крупнейшего государственного СМИ Беларуси вышли на забастовку
Фото tut.by

Работники крупнейшей государственной Белтелерадиокомпании начали забастовку.

Источник: "Интерфакс-Запад" со ссылкой на сотрудника Белтелерадиокомпании, Tut.by

Прямая речь: "Мы бастуем".

Детали: По словам собеседника агентства, перед зданием Белтелерадиокомпании собралось более 100 сотрудников.

Ранее утром 17 августа сотрудник гостелеканала "Беларусь 1" сообщил агентству о намерении коллектива провести забастовку. Сотрудники канала планировали прийти на рабочие места и не работать.

Как сообщает Tut.by, сотрудники медиа выдвинули требования: признать недействительными результаты выборов, отправить в отставку главу ЦИК Лидию Ермошину, освободить политзаключенных, отменить цензуру в СМИ.

На забастовку вышли те, кто работает 17 августа, и те, кто на прошлой неделе написал заявление об уходе. Они стоят с плакатами "Я/мы за честные новости".

Что было раньше: Оппозиционная белорусская кандидатка в президенты Светлана Тихановская заявила, что готова стать во главе Беларуси вместо Александра Лукашенко, которого Центризбирком объявил снова президентом.

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Предыстория:

  • После выборов президента Беларуси 9 августа люди массово вышли на акции протеста против фальсификации результатов голосования. Они выступают против Александра Лукашенко и в поддержку его главной соперницы Светланы Тихановской, которая, по их мнению, победила действующего президента с большим отрывом.
  • Акции сопровождаются насилием силовиков, стрельбой и задержаниями. Среди протестующих есть погибшие.
  • 16 августа у стелы "Минск – город-герой" на проспекте Победителей в белорусской столице собрались десятки тысяч человек, выступающие против Александра Лукашенко, который исполняет обязанности президента Беларуси.

     

Темы: БеларусьмитингиЛукашенко
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