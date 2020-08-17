Сотрудники крупнейшего государственного СМИ Беларуси вышли на забастовку

Работники крупнейшей государственной Белтелерадиокомпании начали забастовку.

Источник: "Интерфакс-Запад" со ссылкой на сотрудника Белтелерадиокомпании, Tut.by



Прямая речь: "Мы бастуем".

Детали: По словам собеседника агентства, перед зданием Белтелерадиокомпании собралось более 100 сотрудников.

Ранее утром 17 августа сотрудник гостелеканала "Беларусь 1" сообщил агентству о намерении коллектива провести забастовку. Сотрудники канала планировали прийти на рабочие места и не работать.

Как сообщает Tut.by, сотрудники медиа выдвинули требования: признать недействительными результаты выборов, отправить в отставку главу ЦИК Лидию Ермошину, освободить политзаключенных, отменить цензуру в СМИ.

На забастовку вышли те, кто работает 17 августа, и те, кто на прошлой неделе написал заявление об уходе. Они стоят с плакатами "Я/мы за честные новости".

Что было раньше: Оппозиционная белорусская кандидатка в президенты Светлана Тихановская заявила, что готова стать во главе Беларуси вместо Александра Лукашенко, которого Центризбирком объявил снова президентом.

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