Світові бренди прибрали свою рекламу з білоруського державного ТБ – ЗМІ

Великі міжнародні компанії відкликали свою рекламу з державних білоруських телеканалів.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на портал Marketing.by

Деталі: Відзначається, що багато компаній вже зняли рекламу з державних телеканалів. У тому числі великі міжнародні рекламодавці – Danone, Nestle та інші.

За словами керівника агентства Vondel/Hepta Олександра Василевича, більшість їхніх клієнтів "призупинили рекламу на телебаченні", але це зайняло певний час, "тому що телебачення не знімає рекламу відразу".

Що було раніше: 17 серпня частина співробітників білоруських державних каналів страйкують.

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