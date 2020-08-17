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Світові бренди прибрали свою рекламу з білоруського державного ТБ – ЗМІ

Понеділок, 17 серпня 2020, 16:03
Фото detector.media

Великі міжнародні компанії відкликали свою рекламу з державних білоруських телеканалів.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на портал Marketing.by

Деталі: Відзначається, що багато компаній вже зняли рекламу з державних телеканалів. У тому числі великі міжнародні рекламодавці – Danone, Nestle та інші.

За словами керівника агентства Vondel/Hepta Олександра Василевича, більшість їхніх клієнтів "призупинили рекламу на телебаченні", але це зайняло певний час, "тому що телебачення не знімає рекламу відразу".

Що було раніше: 17 серпня частина співробітників білоруських державних каналів страйкують.

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Передісторія: 

  • Після виборів президента Білорусі 9 серпня люди масово вийшли на протести проти фальсифікації результатів голосування. Вони виступають проти Олександра Лукашенка й на підтримку його головної суперниці Світлани Тихановської, яка, на їхню думку, перемогла діючого президента з великим відривом.
  • Акції супроводжуються насильством силовиків, пострілами та затриманнями. Серед протестувальників є загиблі.
  • 16 серпня біля стели "Мінськ – місто-герой" на проспекті Переможців у білоруській столиці зібралися десятки тисяч людей, які виступають проти Олександра Лукашенка, який виконує обов'язки президента Білорусі.

Теми: БілорусьрекламаЗМІ


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