Світові бренди прибрали свою рекламу з білоруського державного ТБ – ЗМІ
Великі міжнародні компанії відкликали свою рекламу з державних білоруських телеканалів.
Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на портал Marketing.by
Деталі: Відзначається, що багато компаній вже зняли рекламу з державних телеканалів. У тому числі великі міжнародні рекламодавці – Danone, Nestle та інші.
За словами керівника агентства Vondel/Hepta Олександра Василевича, більшість їхніх клієнтів "призупинили рекламу на телебаченні", але це зайняло певний час, "тому що телебачення не знімає рекламу відразу".
Що було раніше: 17 серпня частина співробітників білоруських державних каналів страйкують.
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Передісторія:
- Після виборів президента Білорусі 9 серпня люди масово вийшли на протести проти фальсифікації результатів голосування. Вони виступають проти Олександра Лукашенка й на підтримку його головної суперниці Світлани Тихановської, яка, на їхню думку, перемогла діючого президента з великим відривом.
- Акції супроводжуються насильством силовиків, пострілами та затриманнями. Серед протестувальників є загиблі.
- 16 серпня біля стели "Мінськ – місто-герой" на проспекті Переможців у білоруській столиці зібралися десятки тисяч людей, які виступають проти Олександра Лукашенка, який виконує обов'язки президента Білорусі.