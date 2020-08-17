Мировые бренды убрали свою рекламу с белорусского госТВ – СМИ

Крупные международные компании отозвали свою рекламу с государственных белорусских телеканалов.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на портал Marketing.by



Детали: Отмечается, что многие компании уже сняли рекламу с государственных телеканалов. В том числе крупные международные рекламодатели – Danone, Nestle и другие.



По словам руководителя агентства Vondel/Hepta Александра Василевича, большинство их клиентов "приостановили рекламу на телевидении", но это заняло определенное время, "потому что телевидение не снимает рекламу сразу".

Что было раньше: 17 августа часть сотрудников белорусских государственных каналов проводит забастовку.

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