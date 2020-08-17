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Мировые бренды убрали свою рекламу с белорусского госТВ – СМИ

Понедельник, 17 августа 2020, 16:03
Фото detector.media

Крупные международные компании отозвали свою рекламу с государственных белорусских телеканалов.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на портал Marketing.by

Детали: Отмечается, что многие компании уже сняли рекламу с государственных телеканалов. В том числе крупные международные рекламодатели – Danone, Nestle и другие.

По словам руководителя агентства Vondel/Hepta Александра Василевича, большинство их клиентов "приостановили рекламу на телевидении", но это заняло определенное время, "потому что телевидение не снимает рекламу сразу".

Что было раньше: 17 августа часть сотрудников белорусских государственных каналов проводит забастовку.

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Предыстория:

  • После выборов президента Беларуси 9 августа люди массово вышли на акции протеста против фальсификации результатов голосования. Они выступают против Александра Лукашенко и в поддержку его главной соперницы Светланы Тихановской, которая, по их мнению, победила действующего президента с большим отрывом.
  • Акции сопровождаются насилием силовиков, стрельбой и задержаниями. Среди протестующих есть погибшие.
  • 16 августа у стелы "Минск – город-герой" на проспекте Победителей в белорусской столице собрались десятки тысяч человек, выступающие против Александра Лукашенко, который исполняет обязанности президента Беларуси.

Темы: БеларусьрекламаСМИ


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