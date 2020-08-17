Лукашенко підійшов до мітингарів і пригрозив їм "жорстокою" відповіддю

Олександр Лукашенко, який виконує обов'язки президента Білорусі, під час спілкування із працівниками Мінського заводу колісних тягачів попередив групу чоловіків, що у випадку провокацій, з ними розберуться жорстоко.

Джерело: Телеграм-канал Euroradio.Minsk, Белта

Деталі: Лукашенко підійшов до групи чоловіків і сказав їм заспокоїтися, бо він їх "бити не буде". В кінці розмови він наказує "опустити телефон" чоловіку, який його знімав. Під час свого виступу Лукашенко також заявив,що його жорсткість є запорукою існування Білорусі.

Пряма мова Лукашенка: "Якщо хоч один спровокує щось тут, то розберемося жорстоко. Тому будь мужиком. Вас натовп, а я один"

Лукашенко до робітників: "Так, я ж не святий. Ви знаєте мою жорсткість. Ви знаєте, що, якби не було жорсткості, не було б країни. Ви точно знаєте, що я ваших дітей не ображу і країну нікому не віддам. Це головне".

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