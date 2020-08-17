Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Лукашенко підійшов до мітингарів і пригрозив їм "жорстокою" відповіддю

Понеділок, 17 серпня 2020, 16:46

Олександр Лукашенко, який виконує обов'язки президента Білорусі, під час спілкування із працівниками Мінського заводу колісних тягачів попередив групу чоловіків, що у випадку провокацій, з ними розберуться жорстоко.

Джерело: Телеграм-канал Euroradio.Minsk, Белта

Деталі: Лукашенко підійшов до групи чоловіків і сказав їм заспокоїтися, бо він їх "бити не буде". В кінці розмови він наказує "опустити телефон" чоловіку, який його знімав.  Під час свого виступу Лукашенко також заявив,що його жорсткість є запорукою існування Білорусі.

Пряма мова Лукашенка: "Якщо хоч один спровокує щось тут, то розберемося жорстоко. Тому будь мужиком. Вас натовп, а я один"

Лукашенко до робітників: "Так, я ж не святий. Ви знаєте мою жорсткість. Ви знаєте, що, якби не було жорсткості, не було б країни. Ви точно знаєте, що я ваших дітей не ображу і країну нікому не віддам. Це головне".

Передісторія:

  • В Білорусі дев'ятий день тривають масштабні протести по всій країні проти Лукашенка.
  • Працівники найбільшої державної Белтелерадіокомпанії почали страйк.  
  • Опозиційна білоруська кандидатка у президенти Світлана Тихановська заявила, що готова стати на чолі Білорусі замість Олександра Лукашенка, якого Центрвиборчком оголосив знову президентом.
  • Лукашенко закликає перерозподіляти владні повноваження в країні через конституційний процес, а не через вуличні акції.
  • Депутати Європарламенту заявили про невизнання Александра Лукашенка переобраним президентом Білорусі і сказали, що вважають його персоною нон грата у ЄС.

Теми: ЛукашенкоБілорусь


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Усі шахти "Беларуськалію" припинили роботу, вимагаючи відставки Лукашенка

Зеленський на закритій нараді обговорив сценарії загострення у Білорусі

Президент Німеччини звернувся до Лукашенка

Зеленський присвоїв загиблому Кузьмі Скрябіну звання Героя України

доповнено, відеоЛукашенко готовий ділитися повноваженнями: "Але не під тиском і не через вулицю"

Литва: Російська військова "допомога" Білорусі означатиме вторгнення

Усі новини...
Лукашенко
Усі шахти "Беларуськалію" припинили роботу, вимагаючи відставки Лукашенка
У Європарламенті не вважають Лукашенка переобраним президентом Білорусі
Депутат "Слуги народу" просить білорусів пробачити Лукашенку його злочини
Останні новини
16:58
Україна викликала посла у Білорусі до Києва на знак протесту
16:50
фотоЗупинився металургійний велетень Білорусі - ЗМІ
16:46
відеоЛукашенко підійшов до мітингарів і пригрозив їм "жорстокою" відповіддю
16:31
Румунія продовжила режим надзвичайної ситуації через коронавірус
16:18
Шевченко розповів, який із держбанків ближче всіх до часткової приватизації
16:03
Світові бренди прибрали свою рекламу з білоруського державного ТБ – ЗМІ
16:02
Влада Німеччини почала розслідування проти Amazon
15:56
Автівка "Схем" спалахнула не сама по собі - звіт
15:45
Двоє працівників МЗС Білорусі підтримали протести, попри погрозу звільненням
15:45
"Доступні кредити 5-7-9%": За минулий тиждень банки видали 207 кредитів
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!