Лукашенко подошел к митингующим и пригрозил им "жестоким" ответом

Александр Лукашенко, который исполняет обязанности президента Беларуси, во время общения с работниками Минского завода колесных тягачей предупредил группу мужчин, что в случае провокаций, с ними разберутся жестоко.

Источник: Телеграмм канал Euroradio.Minsk, Белта

Детали: Лукашенко подошел к группе мужчин и сказал им успокоиться, потому что он их "избивать не будет". В конце разговора он приказывает "опустить телефон" человеку, который его снимал. Во время своего выступления Лукашенко также заявил, что его жесткость является залогом существования Беларуси.

Прямая речь Лукашенко: "Если хоть один спровоцирует что-то здесь, то разберемся жестоко. Поэтому будь мужиком. Вас толпа, а я один".

Лукашенко к рабочим: "Да, я не святой. Вы знаете мою жесткость. Вы знаете, что, если бы не было жесткости, не было бы страны. Вы точно знаете, что я ваших дети не обижу и страну никому не отдам. Это главное".

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