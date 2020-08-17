Кравчук "відчув", що росіянам набридло воювати і вони хочуть миру на Донбасі

Голова української делегації у Тристоронні контактній групі Леонід Кравчук відчуває, росіяни "хочуть, щоб на Донбасі був мир", бо їм набридло воювати.

Джерело: Інтерв’ю Кравчука виданню "Сегодня"

Пряма мова Кравчука: Я уважно слухаю всіх росіян: президента, міністра закордонних справ, Козака (Дмитра, відповідального за Донбас у адміністрації Путіна- ред.), Гризлова (Бориса, представника РФ у мінській групі – ред.). Я відчуваю, що вони теж хочуть, щоб на Донбасі був мир. Я відчуваю це.

Я не гарантую, що я вже все зрозумів до деталей, заглянув, вибачте, в душу кожного з них. Але, думаю, Росії також набридла війна, що російські матері, сини яких гинуть на Донбасі, плачуть такими ж гіркими сльозами, як і українські".

Деталі: Кравчук переконаний, що росіяни вже не наполягатимуть на новому закону для Донбасу. Він також заявив, що якщо вони не будуть йти на поступки, то Україна буде змушена вийти із Мінського процесу і шукати інші можливості врегулювання. А сам Кравчук обіцяє скласти повноваження голови делегації у такому випадку.

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