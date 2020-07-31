Кравчук назвав два можливі компроміси щодо Донбасу  

Особлива система управління та вільна економічна зона на території Донбасу могли б стати компромісами на шляху до розв’язання конфлікту на сході, вважає представник України у Тристоронні контактній групі Леонід Кравчук.

Джерело: Кравчук в інтерв’ю "Суспільному" у відповідь на запитання, на які компроміси він готовий іти

Пряма мова: "Ну, скажімо, особливий статус Донбасу. Я це не сприймаю, тому що мені незрозуміло, що це таке. Але я можу сприйняти не "особливий статус", а "особливу систему управління" в цих регіонах. Це вже компроміс. Управління, але не статус. Значить, уже компроміс, ми вже шукаємо реальні підходи, аби вирішити питання.

Наступне. Я колись був президентом, я підписав тоді закон про вільну економічну зону в цих районах. Це міг би бути один із кроків, для того, щоб люди почали діяти, і розв'язувати складні питання, залучивши туди інвестиції, щоб порівняно швидко відновити життя і дати людям шанс працювати, заробляти та жити нормально.

От я назвав два можливі компроміси. Вони не торкаються суверенітету.

А щодо питання особливого статусу – то це вже якась окрема держава буде, з якимись особливими політичними повноваженнями. Можемо договоритися, що вони можуть мати свою поліцію, свої внутрішні силові структури, може дійти вже до війська, до прикордонників. Тоді це вже не буде територія в складі України".

Деталі: На запитання, в чому полягає "особливий статус управління", Кравчук відповів, що "Росія на це не погоджується, але ми маємо виписати що таке "особливий статус управління регіонами".

Він це бачить так: "Треба, щоб вони мали не менше прав і свобод, ніж мають інші регіони України. Тому що повернути їх в такому стані, як було раніше – це вже не так просто. Тому треба запропонувати більше прав, більше можливостей, але в рамках Конституції України і законів України. Йдеться тільки про систему місцевого самоуправління".

На думку Кравчука, "принциповість" української позиції тепер треба поєднати з "компромісністю" – і це зробить сильнішою позицію України в переговорах.

Своїм завданням він називає встановлення миру на Донбасі.

Пряма мова Кравчука: "Ми маємо шукати компроміси, взаємні поступки. Наші українські питання мають вирішуватися не за рахунок російських, але і російські не можуть вирішуватися за рахунок України. Ми маємо домовлятися, щоб це було взаємно потрібними домовленостями і нікому не спало на думку взяти верх над кимось".

Нагадаємо: В Україні діє закон "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей".

Володимир Зеленський спершу заявляв, що буде розроблено новий закон про статус Донбасу, та згодом уточнив, що такий закон не може передбачати автономію окупованих зараз територій.

Офіс президента України вже підготував новий законопроєкт про так званий "особливий статус" тимчасово окупованого Донбасу з імплементованою в нього формулою Штайнмайєра.

А Кремль вимагає від Києва поправок до Конституції України, які б окреслили саме "особливий статус" Донбасу.

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