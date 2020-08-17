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Кравчук "почувствовал", что россиянам надоело воевать и они хотят мира на Донбассе

Понедельник, 17 августа 2020, 17:39
Кравчук почувствовал, что россиянам надоело воевать и они хотят мира на Донбассе

Глава украинской делегации в Трехсторонние контактной группе Леонид Кравчук чувствует, что россияне "хотят, чтобы на Донбассе был мир", потому что им надоело воевать.

Источник: Интервью Кравчука "Сегодня"

Прямая речь Кравчука: Я внимательно слушаю всех россиян: президента, министра иностранных дел, Козака (Дмитрия, ответственного за Донбасс в администрации Путина - ред.), Грызлова (Бориса, представителя РФ в минской группе - ред.). Я чувствую, что они хотят, чтобы на Донбассе был мир. Я чувствую это.

Я не гарантирую, что я уже все понял к деталям, заглянул, простите, в душу каждого из них. Но, думаю, России также надоела война, российские матери, сыновья которых гибнут на Донбассе, плачут такими же горькими слезами, как и украинские".

Детали: Кравчук убежден, что россияне уже не будут настаивать на новом законе для Донбасса. Он также заявил, что если они не будут идти на уступки, то Украина будет вынуждена выйти из Минского процесса и искать другие возможности урегулирования. А сам Кравчук обещает сложить полномочия председателя делегации в таком случае.

Предыстория:

  • Ранее Кравчук заявлял, что особая система управления и свободная экономическая зона на территории Донбасса могли бы стать компромиссами на пути к решению конфликта на востоке.
  • 30 июля первый президент Украины Леонид Кравчук возглавил украинскую делегацию в Трехсторонний контактной группе (ТКГ) в Минске. На посту главного переговорщика по урегулированию конфликта на Донбассе он заменил второго президента Леонида Кучму.

Темы: ДонбассРосcиявойна
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