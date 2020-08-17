Прослушка журналіста "Схем": поліція провела дивний експеримент - без спецтехніки

У справі щодо ймовірного прослуховування журналіста програми "Схеми" Михайла Ткача провели слідчий експеримент: поліція з’ясовувала, чи чутно у квартирах на останньому поверсі свердління, якщо воно відбувається на горищі.

Джерело: "Радіо Свобода"

Деталі: За словами адвоката журналіста Анатолія Попова, 17 серпня на огляд місця події приїхала слідчо-оперативна група Нацполіції і експерт із науково-дослідного експертного криміналістичного центру МВС.

На думку адвокатів журналіста, така слідча дія не матиме суттєвого значення для розслідування, а водночас перевірка спецтехнікою, яку в Нацполіції обіцяли провести, починаючи з 8 серпня, досі не відбулась.

Слідча група, яка прибула на місце подій, повідомила адвокатові, що завданням групи є "необхідність зафіксувати, з якого боку відбувалося свердління" – з горища чи квартири. Також слідчі повідомили, що до цього вже були в квартирі поруч і слухали, чи чути свердління, якщо воно відбувається на горищі. Від більш детальних коментарів слідчі Нацполіції на місці експерименту утримались.

Пряма мова: "Із 8-го числа ми просимо, щоб слідчі провели дослідження горища і квартири Михайла Ткача із застосуванням спеціальних засобів, які можуть виявити прослуховувальну апаратуру, втім, цього не відбувається. Сьогодні з'явився експерт, але він тільки подивився на отвори. Його завданням було з'ясувати, з якої сторони було свердління в квартиру, – згори чи знизу. Це питання він з'ясував для себе – сказав, що так, дійсно, з горища було свердління…

(За допомогою слідчого експерименту) намагались встановити, якщо застосовувати перфоратор, чи будуть чути в сусідній квартирі відповідні шуми. Слідство не встановило, яким чином проводилось свердління цього отвору, тому використовувати якийсь, як їм здається, подібний інструмент – недоречно. Ніякого значення цей слідчий експеримент не має. Це втрата часу і неефективне розслідування кримінальної справи".

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