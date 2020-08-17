Прослушка журналіста "Схем": поліція провела дивний експеримент - без спецтехніки
У справі щодо ймовірного прослуховування журналіста програми "Схеми" Михайла Ткача провели слідчий експеримент: поліція з’ясовувала, чи чутно у квартирах на останньому поверсі свердління, якщо воно відбувається на горищі.
Джерело: "Радіо Свобода"
Деталі: За словами адвоката журналіста Анатолія Попова, 17 серпня на огляд місця події приїхала слідчо-оперативна група Нацполіції і експерт із науково-дослідного експертного криміналістичного центру МВС.
На думку адвокатів журналіста, така слідча дія не матиме суттєвого значення для розслідування, а водночас перевірка спецтехнікою, яку в Нацполіції обіцяли провести, починаючи з 8 серпня, досі не відбулась.
Слідча група, яка прибула на місце подій, повідомила адвокатові, що завданням групи є "необхідність зафіксувати, з якого боку відбувалося свердління" – з горища чи квартири. Також слідчі повідомили, що до цього вже були в квартирі поруч і слухали, чи чути свердління, якщо воно відбувається на горищі. Від більш детальних коментарів слідчі Нацполіції на місці експерименту утримались.
Пряма мова: "Із 8-го числа ми просимо, щоб слідчі провели дослідження горища і квартири Михайла Ткача із застосуванням спеціальних засобів, які можуть виявити прослуховувальну апаратуру, втім, цього не відбувається. Сьогодні з'явився експерт, але він тільки подивився на отвори. Його завданням було з'ясувати, з якої сторони було свердління в квартиру, – згори чи знизу. Це питання він з'ясував для себе – сказав, що так, дійсно, з горища було свердління…
(За допомогою слідчого експерименту) намагались встановити, якщо застосовувати перфоратор, чи будуть чути в сусідній квартирі відповідні шуми. Слідство не встановило, яким чином проводилось свердління цього отвору, тому використовувати якийсь, як їм здається, подібний інструмент – недоречно. Ніякого значення цей слідчий експеримент не має. Це втрата часу і неефективне розслідування кримінальної справи".
Передісторія:
- Зранку 8 серпня журналіст програми "Схеми" Радіо Свобода Михайло Ткач заявив, що виявив у себе вдома ознаки прослуховуючого пристрою. Пізніше поліція повідомила, що розпочала провадження за статтею "Порушення недоторканності приватного життя".
- За два дні з моменту відкриття кримінального провадження щодо ймовірного прослуховування журналіста- поліція один раз оглянула місце подій, але без використання спеціальної техніки. Проте, за допомогою викрутки, слідчий "знайшов" три отвори на горищі, що ведуть до помешкання журналіста.
- Ткач подав скаргу в прокуратуру на бездіяльність слідчих поліції.
- Останні розслідування Ткача у "Схемах" були про порушення ПДР першими особами держави, переїзд Зеленського на державну дачу, обхід карантину нардепами та бізнесменами, відпустку президента в Омані та "плівки Єрмака".