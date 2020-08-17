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Прослушка журналиста "Схем": полиция провела удивительный эксперимент - без спецтехники

Понедельник, 17 августа 2020, 23:46

В деле о вероятном прослушивании журналиста программы "Схемы" Михаила Ткача провели следственный эксперимент: полиция выясняла, слышно ли в квартирах на последнем этаже сверление, если оно происходит на чердаке.

Источник: "Радио Свобода"

Детали: По словам адвоката журналиста Анатолия Попова, 17 августа на осмотр места происшествия приехала следственно-оперативная группа Нацполиции и эксперт по научно-исследовательского экспертного криминалистического центра МВД.

По мнению адвокатов журналиста, такое следственное действие не будет иметь существенного значения для расследования, в то же время проверка спецтехникой, которую в Нацполиции обещали провести, начиная с 8 августа, до сих пор не состоялась.

Следственная группа, прибывшая на место событий, сообщила адвокату, что задачей группы является "необходимость зафиксировать, с какой стороны происходило сверление" - с чердака или из квартиры. Также следователи сообщили, что до этого уже были в квартире рядом и слушали, слышно ли сверление, если оно происходит на чердаке. От более подробных комментариев следователи Нацполиции на месте эксперимента воздержались.

Прямая речь адвоката: "С 8-го числа мы просим, ​​чтобы следователи провели исследование чердака и квартиры Михаила Ткача с применением специальных средств, которые могут обнаружить прослушивающую аппаратуру, впрочем, этого не происходит. Сегодня появился эксперт, но он только посмотрел на отверстия. Его задачей было выяснить, с какой стороны было сверления в квартиру, - сверху или снизу. Этот вопрос он выяснил для себя - сказал, что да, действительно, с чердака сверлили...

(С помощью следственного эксперимента) пытались установить, если применять перфоратор, будут ли слышать в соседней квартире соответствующие шумы. Следствие не установило, каким образом проводилось сверление этого отверстия, поэтому использовать какой-то, как им кажется, подобный инструмент - неуместно. Никакого значения этот следственный эксперимент не имеет. Это потеря времени и неэффективное расследование уголовного дела".

Темы: прослушкаполиция


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