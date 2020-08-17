Прослушка журналиста "Схем": полиция провела удивительный эксперимент - без спецтехники
В деле о вероятном прослушивании журналиста программы "Схемы" Михаила Ткача провели следственный эксперимент: полиция выясняла, слышно ли в квартирах на последнем этаже сверление, если оно происходит на чердаке.
Источник: "Радио Свобода"
Детали: По словам адвоката журналиста Анатолия Попова, 17 августа на осмотр места происшествия приехала следственно-оперативная группа Нацполиции и эксперт по научно-исследовательского экспертного криминалистического центра МВД.
По мнению адвокатов журналиста, такое следственное действие не будет иметь существенного значения для расследования, в то же время проверка спецтехникой, которую в Нацполиции обещали провести, начиная с 8 августа, до сих пор не состоялась.
Следственная группа, прибывшая на место событий, сообщила адвокату, что задачей группы является "необходимость зафиксировать, с какой стороны происходило сверление" - с чердака или из квартиры. Также следователи сообщили, что до этого уже были в квартире рядом и слушали, слышно ли сверление, если оно происходит на чердаке. От более подробных комментариев следователи Нацполиции на месте эксперимента воздержались.
Прямая речь адвоката: "С 8-го числа мы просим, чтобы следователи провели исследование чердака и квартиры Михаила Ткача с применением специальных средств, которые могут обнаружить прослушивающую аппаратуру, впрочем, этого не происходит. Сегодня появился эксперт, но он только посмотрел на отверстия. Его задачей было выяснить, с какой стороны было сверления в квартиру, - сверху или снизу. Этот вопрос он выяснил для себя - сказал, что да, действительно, с чердака сверлили...
(С помощью следственного эксперимента) пытались установить, если применять перфоратор, будут ли слышать в соседней квартире соответствующие шумы. Следствие не установило, каким образом проводилось сверление этого отверстия, поэтому использовать какой-то, как им кажется, подобный инструмент - неуместно. Никакого значения этот следственный эксперимент не имеет. Это потеря времени и неэффективное расследование уголовного дела".
Предыстория:
- Утром 8 августа журналист программы "Схемы" Радио Свобода Михаил Ткач заявил, что обнаружил у себя дома признаки прослушивающего устройства. Позже полиция сообщила, что начала производства по статье "Нарушение неприкосновенности частной жизни".
- За два дня с момента открытия уголовного производства в отношении вероятного прослушивания журналиста полиция один раз осмотрела место происшествия, но без использования специальной техники. Однако, с помощью отвертки, следователь "нашел" три отверстия на чердаке, ведущих в помещение журналиста.
- Ткач подал жалобу в прокуратуру на бездействие следователей полиции.
- Последние расследования Ткача в "Схемах" были о нарушении ПДД первыми лицами государства, переезде Зеленского на государственную дачу, обходе карантина нардепами и бизнесменами, отпуске президента в Омане и "пленках Ермака".