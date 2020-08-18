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У Києві 88 нових випадків коронавірусу і одна смерть

Вівторок, 18 серпня 2020, 10:46
Укрінформ

У Києві минулої доби, 17 серпня, коронавірус підтвердили у 88 людей, один хворий помер.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко в Facebook

 

Деталі: Серед нових хворих – 47 жінок віком від 18 до 70 років, 2 дівчинки – 11 і 14 років, 34 чоловіка віком від 20 до 79 рокiв і п’ятеро хлопчиків від 5 до 17 років.

Захворіли, зокрема, і четверо медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 8 пацієнтів. Одужали минулої доби 75 киян.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 17, у Голосіївському – 13, у Святошинському та Дніпровському районах – по 11 випадків.

Загалом станом на 18 серпня у столиці вже 10730 підтверджених випадки захворювання на COVID-19. 155 людей померло, 3455 – одужало.

Що передувало: За минулу добу, 17 серпня, в Україні зафіксовано 1 616 нових випадків коронавірусу. При цьому 27 хворих померло і 761 одужав.

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Теми: коронавірусКиївВіталій Кличко


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