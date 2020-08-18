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"Схеми" опублікували відео моменту підпалу авто редакції

Вівторок, 18 серпня 2020, 12:18

Програма журналістських розслідувань "Схеми: корупція в деталях" оприлюднила відео, на якому видно момент підпалу автомобіля редакції.

Джерело: редакція "Схем" і "Радіо Свобода", що разом із UA:Перший випускає програму

Дослівно редакція: "Протягом усієї ночі і дня на місці інциденту працювали поліція і наші журналісти. Ми зібрали відео з довколишніх камер спостереження та від свідків інциденту – і зрештою знайшли зафіксований момент підпалу".

Інші подробиці: Журналіст "Схем" Михайло Ткач у ніч на 8 серпня заявив, що виявив у себе вдома ознаки пристрою негласного стеження (тонкий глибокий отвір у стелі на кухні, що веде до спільного горища, до якого є доступ з різних під’їздів).

Напередодні журналіст отримував сигнали від своїх джерел про можливе стеження.

11 серпня Ткач подав скаргу на бездіяльність слідчих Національної поліції України, які не провели перевірку місця подій спеціальним обладнанням для виявлення прослуховуючого обладнання та слідів його встановлення чи зняття, а під час огляду приміщення користувались лише "підручними засобами".

Опитані "Радіо Свобода" вузькоспеціалізовані фахівці та відомі криміналісти-правники зійшлись на думці, що отвір у стелі квартири журналіста програми "Схеми" Михайла Ткача та виявлені пізніше поліцією отвори на горищі, вірогідно, свідчать саме про спроби встановити прихований пристрій негласного стеження.

Думки опитаних експертів розійшлись хіба що в тому, чи записувальний пристрій вже встигли прибрати, чи його ще не встигли встановити; чи мова йде про відеоспостереження, чи аудіопрослуховування; та хто може за цим стояти.

Поліція розпочала два кримінальні провадження через ситуацію з Михайлом Ткачем (за статтями про порушення недоторканності приватного життя та про незаконний обіг та використання прихованих записувальних пристроїв) і ще одне – через підпал автомобіля Бориса Мазура (умисне знищення або пошкодження майна).

Тимчасова виконувачка обов’язків президента Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода Дейзі Сінделар закликала українську владу якнайшвидше розслідувати обидва інциденти.

Теми: ЗМІкриміналКиїв


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