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"Схемы" опубликовали видео момента поджога авто редакции

Вторник, 18 августа 2020, 12:18

Программа журналистских расследований "Схемы: коррупция в деталях" обнародовала видео, на котором видно момент поджога автомобиля редакции.

Источник: редакция "Схем" и "Радио Свобода", которое вместе с UA: Первый выпускает программу

Дословно редакция: "В течение всей ночи и дня на месте инцидента работали полиция и наши журналисты. Мы собрали видео из близлежащих камер наблюдения и от свидетелей инцидента – и наконец нашли зафиксированный момент поджога".

Другие подробности: Журналист "Схем" Михаил Ткач в ночь на 8 августа заявил, что обнаружил у себя дома признаки устройства негласной слежки (тонкое глубокое отверстие в потолке на кухне, которое ведет к общему чердаку, к которому есть доступ из разных подъездов).

Накануне журналист получал сигналы от своих источников о возможной слежке.

11 августа Ткач подал жалобу на бездействие следователей Национальной полиции Украины, которые не провели проверку места событий специальным оборудованием для обнаружения прослушивающего оборудования и следов его установки или снятия, а во время осмотра помещения пользовались только "подручными средствами".

Опрошенные "Радио Свобода" узкопрофильные специалисты и известные криминалисты-юристы сошлись во мнении, что отверстие в потолке квартиры журналиста программы "Схемы" Михаила Ткача и обнаруженные позже полицией отверстия на чердаке, вероятно, свидетельствуют именно о попытках установить скрытое устройство негласного слежения.

Мнения опрошенных экспертов разошлись разве что в том, было ли записывающее устройство уже снято или его еще не успели установить; идет ли речь о видеонаблюдения или аудиопрослушивании; и кто может за этим стоять.

Полиция начала два уголовных производства из-за ситуации с Михаилом Ткачом (по статьям о нарушении неприкосновенности частной жизни и о незаконном обороте и использовании скрытых записывающих устройств) и еще одно – в связи с поджогом автомобиля Бориса Мазура (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Временно исполняющая обязанности президента Радио Свободная Европа / Радио Свобода Дейзи Синделар призвала украинские власти как можно скорее расследовать оба инцидента.

Темы: СМИкриминалКиев


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