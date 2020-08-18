Члени виборчкомів Мінська розповіли, як проходили фальсифікації

Члени виборчих комісій у Мінську розповіли журналістам про грубі фальсифікації на виборах президента Білорусі.

Джерело: Медуза

Деталі: Один із членів виборчкому на умовах анонімності (названий на матеріалі Антоном) розповів, що в основний день голосування, 9 серпня, 70% людей приходили на дільниці з білими стрічками – символ білоруської опозиції. Однак офіційно було пораховано, що за Олександра Лукашенка більше 50% голосів, а у Тихановської – близько 20%.

Пряма мова: "Спочатку ми рахували бюлетені дострокового голосування. В основному було чутно, що перемагає Лукашенко. У голосуванні по домівках всі, крім одного, теж були за нинішнього президента.

У день основних виборів була протилежна картина – в основному всі були за Тихановську, тільки іноді з'являлося прізвище Лукашенка... Коли ми підрахували голоси, по обличчях членів комісії було видно, що всі радіють. Навіть без підсумкового підрахунку було зрозуміло, що більше 60% за Тихановську.

Далі голова і секретар стали підводити підсумок. Я спочатку стояв поруч, щоб бачити підрахунок, але мене попросили "не стояти над душею", і я відійшов... У підсумку нам сказали, що за нинішнього президента більше 50% голосів, а у Тихановської – в районі 20%".

"Я не хотів підписувати, але не знав, які за це будуть наслідки. Я боявся і в підсумку підписав".

"Ми всією комісією сиділи й розуміли, що нас підставили. Хтось плакав. Ми підписали протокол без примусу, за своїм бажанням, але всі боялися якихось наслідків [за відмову]. Тому що в нашій країні як? Все видно по передвиборчій кампанії. Хтось сказав не те слово, не захотів робити, як йому сказали, і у нас відразу що з ним роблять? Таку людину відразу беруть і закривають десь".

Деталі: "Антон" також розповів, що чергував три дні на дострокових виборах, в основному в перші зміни. За його словами, цифри членів ДВК про кількість тих, хто проголосував за день не сходилися з тими, що були в протоколах: "Наприклад, в один день у нас вийшло близько 20 осіб, а в протоколі було записано більше 70".

Інша член виборчої комісії, "Маргарита", також розповіла про завищення кількості тих, хто проголосував достроково: "Виходило, що кількість людей була завищена кожного дня: 7 серпня на 30 осіб, 8-го – на 50. Через те, що я працювала вранці, я не розумію, як це робилося, звідки брали цифри, які потім з'являлися в протоколі. Але навіть якщо подивитися, що за чотири години до нас приходило не більше 10 чоловік, навряд чи за день тих, хто проголосував могло бути 70-100".

Під час основного голосування результати були сфальсифіковані на користь Лукашенка, розповідає вона.

Пряма мова: "У моїй стопці з бюлетенями основного дня виборів у Тихановської було в шість разів більше голосів, ніж у Лукашенка. Я перемовлялися трохи з людьми, які рахували інші стопки. Було зрозуміло, що Тихановська йде попереду Лукашенка. Я не знаю наскільки, тому що на дострокових виграв він, але, за нашими підрахунками, вона стовідсотково лідирувала.

Ми здали свої результати голові виборчої комісії. Коли вона рахувала, поруч із нею нікого не було. У підсумку нам оголосили, що Тихановська програла. Багато хто почав плакати, я не була винятком".

"Викладачі, які були зі мною у виборчій комісії, досить швидко підписали протокол. Коли черга дійшла до студентів, кожен хвилин п'ять сидів над протоколом. Ми просто не могли підписати цей папір. Один хлопець запитав, чи може він це не підписувати. Йому сказали : "Ні, став свій підпис, і не потрібно розмов". Після чого він поставив свій підпис зі сльозами на очах.

...Так, нам було страшно, дуже страшно. Особисто за моє навчання в університеті батьки платять скажені гроші. Я дуже боялася".

Деталі: Ще один член ДВК, "Костянтин", розповів, що йому пропонували підписати протокол кінцевих підсумків голосування ще 8 серпня, але він відмовився. Кількість тих, хто проголосував достроково, за його словами, теж була завищена.

Пряма мова: "9 серпня більше половини людей приходили з білими стрічками та в червоно-білому одязі. Відсотків 80 складали бюлетені гармошкою – так робити закликало співтовариство "Чесні люди", щоб наочно показати, що голосуєш не за Лукашенко. Наша скринька була, ви не уявляєте, реально прямо вся так заповнена. Деякі показово брали листочок, ставили галку навпроти Тихановської і, не звертаючи, щоб бачила комісія, кидали його в урну".

Деталі: "Костянтин" розповів, що через грубі порушення він хотів дописати свою "особливу думку", проте його виключили з комісії, "особливу думку" так і не було зареєстровано, а в протоколі йдеться, що він нібито не був присутній під час підрахунку голосів.

Пряма мова: "Потім я говорив із тими, хто рахував голоси далі. Стопка за Тихановську була в п'ять разів більше, ніж за Лукашенка. При цьому з урни дострокового голосування переважна більшість були за Лукашенка. У протоколі написали, що за Лукашенка більше 500 осіб, а за Тихановську – більше 100. Ці цифри придумали з повітря. А потім всіх змусили підписати протокол".

Деталі: Ще один член виборчої комісії, "Єгор", підтверджує свідчення про фальсифікації на достроковому голосуванні і в основний день.

Пряма мова: "На попередньому голосуванні за Лукашенка було більше 300, за Тихановську – близько 70. В основній день голосування переважна більшість була за Тихановську: понад 1000 голосів проти 150 за Лукашенка. Я тоді порахував для інтересу – за Тихановську виходило більше 60 відсотків. Протокол був складений як треба. Все розписалися. А потім почалися якісь незрозумілі фокуси".

"Ми сиділи і чекали, поки протокол вивісять на дверях [виборчої дільниці]. Протокол вивішує голова комісії, він пішов, його довго не було. Потім прийшов голова, забрав всі упаковані пачки [з бюлетенями]. Люди стали емоційно йому говорити вивісити протокол. Він: "Так-так-так". Ми виходимо з приміщення, де були вибори, у фойє школи. Там нас вже чекає ОМОН.

ОМОН каже: "Давайте швидше вантажтеся в автобус". Там сперечатися не будеш... Нас привезли до райвиконкому. Голова з секретарем пішли всередину, ми пересіли на нашу машину, нас розвезли по домівках. У підсумку протокол не було вивішено, а народ стояв біля школи і чекав на протокол. Результати не були озвучені".

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