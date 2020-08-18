Члены избиркомов Минска рассказали, как проходили фальсификации

Члены избирательных комиссий в Минске рассказали журналистам о грубых фальсификациях на выборах президента Беларуси.

Источник: Медуза

Детали: Один из членов избиркома на условиях анонимности (назван в материале Антоном) рассказал, что в основной день голосования, 9 августа, 70% людей приходили на участки с белыми лентами – символ белорусской оппозиции. Однако официально было посчитано, что за Александра Лукашенко больше 50% голосов, а у Тихановской — около 20%.

Прямая речь: "Сначала мы считали бюллетени досрочного голосования. В основном было слышно, что побеждает Лукашенко. В голосовании по домам все, кроме одного, тоже были за нынешнего президента.

В день основных выборов была противоположная картина — в основном все были за Тихановскую, только иногда мелькала фамилия Лукашенко… Когда мы подсчитали голоса, по лицам членов комиссии было видно, что все радуются. Даже без итогового подсчета было понятно, что больше 60% за Тихановскую.

Дальше председатель и секретарь стали подводить итог. Я сначала стоял рядом, чтобы видеть подсчет, но меня попросили "не стоять над душой", и я отошел… В итоге нам сказали, что за нынешнего президента больше 50% голосов, а у Тихановской — в районе 20%".

"Я не хотел подписывать, но не знал, какие за это будут последствия. Я боялся и в итоге подписал".

"Мы всей комиссией сидели и понимали, что нас подставили. Кто-то плакал. Мы подписали протокол без принуждения, по своему желанию, но все боялись каких-то последствий [за отказ]. Потому что в нашей стране как? Все видно по предвыборной кампании. Кто-то сказал не то слово, не захотел делать, как ему сказали, и у нас сразу что с ним делают? Такого человека сразу берут и закрывают где-то".

Детали: "Антон" также рассказал, что дежурил три дня на досрочных выборах, в основном в первые смены. По его словам, цифры членов УИК о количестве проголосовавших за день не сходились с теми, что были в протоколах: "Например, в один день у нас получилось около 20 человек, а в протоколе было записано больше 70".

Другая член избирательной комиссии, "Маргарита", также рассказала о завышении количества проголосовавших досрочно: "Получалось, что количество людей было завышено каждый день: 7 августа на 30 человек, 8-го — на 50. Из-за того, что я работала утром, я не понимаю, как это делалось, откуда брали цифры, которые потом появлялись в протоколе. Но даже если посмотреть, что за четыре часа к нам приходило не больше 10 человек, вряд ли за день проголосовавших могло быть 70–100".

Во время основного голосования результаты были сфальсифицированы в пользу Лукашенко, рассказывает она.

Прямая речь: "В моей стопке с бюллетенями основного дня выборов у Тихановской было в шесть раз больше голосов, чем у Лукашенко. Я переговаривалась немного с людьми, которые считали другие стопки. Было понятно, что Тихановская идет первее Лукашенко. Я не знаю насколько, потому что на досрочном выиграл он, но, по нашим подсчетам, она стопроцентно лидировала.

Мы сдали свои результаты председателю избирательной комиссии. Когда она считала, рядом с ней никого не было. В итоге нам объявили, что Тихановская проиграла. Многие начали плакать, я не была исключением".

"Преподаватели, которые были со мной в избирательной комиссии, довольно быстро подписали протокол. Когда очередь дошла до студентов, каждый минут пять сидел над протоколом. Мы просто не могли подписать эту бумагу. Один парень спросил, может ли он это не подписывать. Ему сказали: "Нет, ставь свою подпись, и не нужно разговоров". После чего он поставил свою подпись со слезами на глазах.

…Да, нам было страшно, очень страшно. Лично за мою учебу в университете родители платят бешеные деньги. Я очень боялась".

Детали: Еще один член УИК, "Константин", рассказал, что ему предлагали подписать протокол конечных итогов голосования еще 8 августа, но он отказался. Число проголосовавших досрочно, по его словам, тоже было завышено.

Прямая речь: "9 августа больше половины людей приходили с белыми лентами и в красно-белой одежде. Процентов 80 складывали бюллетени гармошкой — так делать призывало сообщество "Честные люди", чтобы наглядно показать, что голосуешь не за Лукашенко. Наша урна была, вы не представляете, реально прямо вся так заполнена. Некоторые показательно брали листик, ставили галку напротив Тихановской и не сворачивая, чтобы видела комиссия, бросали его в урну".

Детали: "Константин" рассказал, что из-за грубых нарушений он хотел дописать свое "особое мнение", однако его исключили из комиссии, "особое мнение" так и не было зарегистрировано, а в протоколе говорится, что он якобы не присутствовал при подсчете голосов.

Прямая речь: "Потом я говорил с теми, кто считал голоса дальше. Стопка за Тихановскую была в пять раз больше, чем за Лукашенко. При этом из урны досрочного голосования основное количество было за Лукашенко. В протоколе написали, что за Лукашенко больше 500 человек, а за Тихановскую — больше 100. Эти цифры придумали из воздуха. А потом всех заставили подписать протокол".

Детали: Еще один член избирательной комиссии, "Егор", подтверждает свидетельства о фальсификациях на досрочном голосовании и в основной день.

Прямая речь: "На предварительном голосовании за Лукашенко было больше 300, за Тихановскую — около 70. В основной день голосования подавляющее большинство было за Тихановскую: больше 1000 голосов против 150 за Лукашенко. Я тогда посчитал для интереса — за Тихановскую получалось больше 60 процентов. Протокол был составлен как надо. Все расписались. А потом начались какие-то непонятные фокусы".

"Мы сидели и ждали, пока протокол вывесят на дверях [избирательного участка]. Протокол вывешивает председатель комиссии, он ушел, его долго не было. Потом пришел председатель, забрал все упакованные пачки [с бюллетенями]. Люди стали эмоционально ему говорить вывесить протокол. Он: "Да-да-да". Мы выходим из помещения, где были выборы, в фойе школы. Там нас уже ждет ОМОН.

ОМОН говорит: "Давайте быстрее грузитесь в автобус". Там спорить не будешь... Нас привезли к райисполкому. Председатель с секретарем пошли внутрь, мы пересели на нашу машину, нас развезли по домам. В итоге протокол не был вывешен, а народ стоял у школы и ждал протокол. Результаты не были озвучены".

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