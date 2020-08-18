Колишній нардеп Артеменко подав позов через позбавлення громадянства

Народний депутат VIII скликання Андрій Артеменко просить суд визнати незаконними дії Комісії з питань громадянства, яка виносила на розгляд президента Петра Порошенка пропозицію щодо припинення йому громадянства України.

Джерело: пресслужба Окружного адміністративного суду Києва

Деталі: До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов Андрія Артеменка до Комісії при президентові України з питань громадянства, треті особи – президент України та Державна міграційна служба України.

Позивач просить суд визнати незаконними дії комісії щодо внесення на розгляд Порошенка пропозиції задовольнити подання Державної міграційної служби України від 21 квітня 2017 року про припинення ним громадянства України.

Серед інших вимог позову – зобов’язати комісію не пізніше 30 днів після набрання законної сили рішенням у справі провести перевірку подання Державної міграційної служби про втрату громадянства Андрієм Артеменком та прийняти відповідне рішення за результатами перевірки.

На думку позивача, комісія грубо порушила процедуру розгляду подання Державної міграційної служби щодо втрати громадянства.

Суд вирішує питання про відкриття провадження в адміністративній справі.

Цьому передувало: У травні 2019 року Андрій Артеменко звернувся до новообраного президента Володимира Зеленського з проханням про повернення йому громадянства України.

Передісторія:

29 квітня 2017 року президент Петро Порошенко підписав указ про припинення громадянства народного депутата Артеменка через наявність громадянства іншої держави. За словами самого Артеменка, у нього є громадянство Канади і не лише.

У лютому 2017 року газета "The New York Times" повідомила, що Артеменко передав колишньому раднику президента США Дональда Трампа Майклу Флінну план нормалізації відносин між Україною і Росією для скасування санкцій. Цей план передбачав виведення всіх російських військ зі Східної України і референдум про передачу Криму в оренду Росії на 50 або 100 років.

У зв'язку з цим "Радикальна партія Олега Ляшка" виключила Артеменка з фракції, а Верховна Рада позбавила його мандату.

Пізніше нардеп заявив, що його слова про "оренду Криму" неправильно витлумачили.

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