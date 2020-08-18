Бывший нардеп Артеменко подал иск из-за лишения гражданства

Народный депутат VIII созыва Андрей Артеменко просит суд признать незаконными действия Комиссии по вопросам гражданства, которая выносила на рассмотрение президента Петра Порошенко предложение о прекращении ему гражданства Украины.

Источник: пресс служба Окружного административного суда Киева

Детали: В Окружной административный суд города Киева поступил иск Андрея Артеменко к Комиссии при президенте Украины по вопросам гражданства, третьи лица – президент Украины и Государственная миграционная служба Украины.

Истец просит суд признать незаконными действия комиссии по внесению на рассмотрение Порошенко предложения удовлетворить представление Государственной миграционной службы Украины от 21 апреля 2017 года о прекращении им гражданства Украины.

Среди других требований иска – обязать комиссию не позднее 30 дней после вступления в законную силу решения по делу провести проверку представления Государственной миграционной службы об утрате гражданства Андреем Артеменко и принять соответствующее решение по результатам проверки.

По мнению истца, комиссия грубо нарушила процедуру рассмотрения представления Государственной миграционной службы об утрате гражданства.

Суд решает вопрос об открытии производства по административному делу.

Этому предшествовало: В мае 2019 года Андрей Артеменко обратился к новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому с просьбой о возвращении ему гражданства Украины.

Напомним:

29 апреля 2017 года президент Петр Порошенко подписал указ о прекращении гражданства народного депутата Артеменко из-за наличия гражданства другой страны. По словам самого Артеменко, у него есть гражданство Канады и не только.

В феврале 2017 года издание "The New York Times" сообщило, что Артеменко передал бывшему советнику президента США Дональда Трампа Майклу Флинну проект урегулирования конфликта между Украиной и Россией. Этот план предусматривает вывод всех российских войск из Восточной Украины и референдум о передаче Крыма в аренду России на 50 или 100 лет.

В связи с этим "Радикальная партия Олега Ляшко" исключила Артеменко из фракции, а Верховная Рада лишила его мандата.

Сам Артеменко утверждал, что его слова об "аренде Крыма" неправильно истолковали.

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