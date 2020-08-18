Бывший нардеп Артеменко подал иск из-за лишения гражданства

Народный депутат VIII созыва Андрей Артеменко просит суд признать незаконными действия Комиссии по вопросам гражданства, которая выносила на рассмотрение президента Петра Порошенко предложение о прекращении ему гражданства Украины.

Источник: пресс служба Окружного административного суда Киева

Детали: В Окружной административный суд города Киева поступил иск Андрея Артеменко к Комиссии при президенте Украины по вопросам гражданства, третьи лица – президент Украины и Государственная миграционная служба Украины.

Истец просит суд признать незаконными действия комиссии по внесению на рассмотрение Порошенко предложения удовлетворить представление Государственной миграционной службы Украины от 21 апреля 2017 года о прекращении им гражданства Украины.

Среди других требований иска – обязать комиссию не позднее 30 дней после вступления в законную силу решения по делу провести проверку представления Государственной миграционной службы об утрате гражданства Андреем Артеменко и принять соответствующее решение по результатам проверки.

По мнению истца, комиссия грубо нарушила процедуру рассмотрения представления Государственной миграционной службы об утрате гражданства.

Суд решает вопрос об открытии производства по административному делу.