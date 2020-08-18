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Бывший нардеп Артеменко подал иск из-за лишения гражданства

Вторник, 18 августа 2020, 14:52

Народный депутат VIII созыва Андрей Артеменко просит суд признать незаконными действия Комиссии по вопросам гражданства, которая выносила на рассмотрение президента Петра Порошенко предложение о прекращении ему гражданства Украины.

Источник: пресс служба Окружного административного суда Киева

Детали: В Окружной административный суд города Киева поступил иск Андрея Артеменко к Комиссии при президенте Украины по вопросам гражданства, третьи лица – президент Украины и Государственная миграционная служба Украины.

Истец просит суд признать незаконными действия комиссии по внесению на рассмотрение  Порошенко предложения удовлетворить представление Государственной миграционной службы Украины от 21 апреля 2017 года о прекращении им гражданства Украины.

Среди других требований иска – обязать комиссию не позднее 30 дней после вступления в законную силу решения по делу провести проверку представления Государственной миграционной службы об утрате гражданства Андреем Артеменко и принять соответствующее решение по результатам проверки.

По мнению истца, комиссия грубо нарушила процедуру рассмотрения представления Государственной миграционной службы об утрате гражданства.

Суд решает вопрос об открытии производства по административному делу.

Темы: гражданствоПорошенкосуд


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