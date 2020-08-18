Посольство США хоче швидкого розслідування спалення машини журналістів "Схем"
Вівторок, 18 серпня 2020, 21:42
Посольство США очікує швидкого розслідування спалення автомобіля журналістів "Схем" з Радіо Свобода.
Джерело: Посольство США у Facebook
Пряма мова: "Ми стурбовані нещодавніми інцидентами, спрямованими проти співробітників Радіо Свобода, включаючи спалення автомобіля та підозру на прослуховування оселі.
Ми високо цінуємо, що влада вживає початкові заходи для вивчення цих інцидентів, і закликаємо до швидкого і всебічного розслідування".
Передісторія:
- Вночі 17 серпня авто програми "Схеми" підпалили біля будинку водія знімальної групи.
- Головна редакторка програми "Схеми: корупція в деталях" Наталя Седлецька вважає, що за підпалом машини, якою користувалися журналісти-розслідувачі, можуть стояти фігуранти розслідувань, та не виключає причетність Андрія Портнова до цього.
- Президент Володимир Зеленський відреагував власними спогадами та запевненням, що за його президентства за критику влади не буде переслідувань чи залякувань.
- У звіті Державної служби надзвичайних ситуацій вказується, що причиною займання автівки журналістської програми "Схеми", яке сталося у ніч на 17 серпня в Броварах, не могли бути коротке замикання чи необережність з вогнем.
Українська правда