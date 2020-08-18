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Посольство США хоче швидкого розслідування спалення машини журналістів "Схем"

Вівторок, 18 серпня 2020, 21:42
Посольство США хоче швидкого розслідування спалення машини журналістів Схем

Посольство США очікує швидкого розслідування спалення автомобіля журналістів "Схем" з Радіо Свобода.

Джерело: Посольство США у Facebook

Пряма мова: "Ми стурбовані нещодавніми інцидентами, спрямованими проти співробітників Радіо Свобода, включаючи спалення автомобіля та підозру на прослуховування оселі.

Ми високо цінуємо, що влада вживає початкові заходи для вивчення цих інцидентів, і закликаємо до швидкого і всебічного розслідування".

Передісторія:

  • Вночі 17 серпня авто програми "Схеми" підпалили біля будинку водія знімальної групи.
  • Головна редакторка програми "Схеми: корупція в деталях" Наталя Седлецька вважає, що за підпалом машини,  якою користувалися журналісти-розслідувачі, можуть стояти фігуранти розслідувань, та не виключає причетність Андрія Портнова до цього.
  • Президент Володимир Зеленський відреагував власними спогадами та запевненням, що за його президентства за критику влади не буде переслідувань чи залякувань.
  • У звіті Державної служби надзвичайних ситуацій вказується, що причиною займання автівки журналістської програми "Схеми", яке сталося у ніч на 17 серпня в Броварах, не могли бути коротке замикання чи необережність з вогнем.

Українська правда
Теми: СШАЗМІсвобода слова
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