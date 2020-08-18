Посольство США очікує швидкого розслідування спалення автомобіля журналістів "Схем" з Радіо Свобода.

Джерело: Посольство США у Facebook

Пряма мова: "Ми стурбовані нещодавніми інцидентами, спрямованими проти співробітників Радіо Свобода, включаючи спалення автомобіля та підозру на прослуховування оселі.

Ми високо цінуємо, що влада вживає початкові заходи для вивчення цих інцидентів, і закликаємо до швидкого і всебічного розслідування".

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